Durante la prima serata del Festival di Sanremo Blanco canta la sua nuova hit, “L’isola delle rose”, ma ci sono problemi tecnici e smette di cantare distruggendo i fiori sul palco. Il pubblico di Sanremo fischia e si oppone a una sua nuova esibizione. Ecco cosa è successo.

Blanco spacca tutto per i problemi tecnici, il pubblico fischia a Sanremo 2023

Dopo aver cantanti il brano vincitore della scorsa edizione insieme a Mahmood, il cantante Blanco è tornato come ospite sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per cantare la sua nuova canzone dal titolo “L’isola delle rose”. Il cantante vincitore della scorsa edizione del Festiva di Sanremo, preso dal nervosismo perché non sentiva nelle cuffie, distrugge sul palco vari vasi di rose rosse. Il gesto del cantante non è stato gradito dal pubblico presente in sala al Teatro Ariston che innervosito dal gesto del cantate risponde con fischi.

Amadeus chiede a Blanco di tronare a ricantare

Amadeus dà la possibilità a Blanco di tornare nuovamente sul palco per rifare la sua canzone più tardi, ma il pubblico grida: “No“. Il cantante risponde con un “Mi sono divertito comunque“ – e aggiunge – “La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema“. Blanco si dichiara disposto a tornare più tardi per ricantare il brano: “Io canto anche da solo“. Dopo un po’ Amadeus comunica che Blanco non ricanterà il brano perchè non ci sono le condizioni per farlo.

Mentre viene ripulito il palco, Amadeus si collega con Ema Stokholma e Gino Castaldo di Rai Radio2. Il conduttore ironizza poi su Blanco: “Era dei tempi di Bugo e Morgan che non vivevo…“. Anche Gianni Morandi è spiacevolmente spiazzato: “Con tutte le canzoni belle che abbiamo ascoltato domani parleranno di questa cosa“.

Video: Blanco sfascia i vasi con le rose a Sanremo 2023

Ecco di seguito il video del momento in cui io cantante Blanco distrugge i vasi con le rose rosse presenti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023.