Nella puntata di Bitter Sweet di martedì 18 giugno 2019, da rivedere in streaming on demand grazie a questo video Mediaset ufficiale: Ferit ha saputo che il rivale in affari, Hakan, ha fatto richiesta per l’affidamento del piccolo Bulut. Dopo l’incidente, però, Aslan ha molti dubbi ed è parecchio preoccupato per il bambino. Qui il filmato completo dell’intero settimo episodio della soap opera, in onda oggi su Canale 5. Qui anche la precedente puntata intera di “Dolunay”, trasmessa ieri.