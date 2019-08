La lite che impressiona il bambino. Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di venerdì 2 agosto 2019, una furibonda litigata tra Demet e Hakan ha spaventato Bulut, tanto che il piccolino ha chiamato Nazli e Ferit chiedendo di intervenire. Ma qual è stato il motivo del litigio? E chi, tra i due, ha nascosto all’altro una news così importante da generare tutta la rabbia del caso? Ecco qui il video Mediaset di oggi per scoprirlo, come da consultare in streaming on demand.

Da lunedì 5 agosto 2019 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore “raddoppia”, con due puntate in onda dalle ore 14.50 alle 16.50 circa. Gli episodi in onda lunedì prossimo sono il numero 41 e il numero 42.