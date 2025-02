Ai Grammy Awards 2025, oltre ai premi e alle esibizioni, uno dei momenti più chiacchierati della serata è stato senza dubbio l’arrivo di Bianca Censori, moglie di Kanye West, sul red carpet. La modella e architetta australiana ha catturato l’attenzione con un look estremamente audace: inizialmente coperta da un lungo giaccone nero, ha poi deciso di svelare un nude look, indossando solo una retina color carne che la lasciava praticamente scoperta.

Al suo fianco, Kanye West, che pur non avendo ricevuto premi durante la serata, è riuscito ancora una volta a monopolizzare i riflettori. Il rapper e produttore ha osservato Bianca con aria soddisfatta mentre sfilava davanti ai fotografi, quasi a volerla esibire come una provocazione studiata.

Non è la prima volta che la coppia si rende protagonista di uscite tanto eccentriche e discusse, ma in un contesto ufficiale come quello dei Grammy, la scena ha fatto ancora più scalpore. Il gesto ha immediatamente acceso il dibattito sui social e nei media, tra chi lo considera un’ennesima trovata pubblicitaria e chi lo vede come un’espressione di libertà e autoaffermazione. Di certo, Kanye e Bianca sanno bene come far parlare di sé, anche senza un Grammy in mano.

Ye and Bianca have reportedly been escorted out of the #Grammys due to showing up uninvited. per @etnow pic.twitter.com/V3eOtFOzh2 — Complex (@Complex) February 3, 2025

Chi è Bianca Censori

Bianca Censori è un’architetta e modella australiana, nata a Melbourne, con origini italiane. Laureata in architettura presso l’Università di Melbourne, ha iniziato la sua carriera nel mondo del design prima di entrare a far parte del team creativo di Yeezy, il brand di moda fondato da Kanye West. Proprio questa collaborazione l’ha portata sotto i riflettori, culminando nel matrimonio con il rapper all’inizio del 2023. Nota per il suo stile audace e provocatorio, Bianca è diventata una presenza fissa nei media grazie ai suoi look eccentrici e alle apparizioni pubbliche al fianco di Kanye, consolidandosi come una delle figure più discusse nel panorama della moda e dello spettacolo.

Il video sul Red Carpet di Bianca Censori