La 67ª edizione dei Grammy Awards, tenutasi il 2 febbraio 2025 al Crypto.com Arena di Los Angeles, ha visto trionfare Beyoncé e Kendrick Lamar come principali vincitori della serata. Beyoncé ha finalmente conquistato il suo primo premio per l’Album dell’Anno con “Cowboy Carter”, segnando una pietra miliare nella sua carriera già costellata di successi. Kendrick Lamar ha dominato la scena musicale portando a casa cinque premi, inclusi Record of the Year e Song of the Year per il brano “Not Like Us”.

Chi ha vinto ai Grammy Awards 2025? Tutti i vincitori per categoria

La serata è stata caratterizzata da esibizioni memorabili, tra cui quelle di Charli XCX, Shakira e un toccante tributo a Quincy Jones. Inoltre, l’evento ha reso omaggio ai primi soccorritori e ha affrontato l’impatto degli incendi che hanno devastato Los Angeles, sottolineando lo spirito di resilienza della città.

Beyoncé regina dei Grammy

Dopo anni di attesa, Beyoncé ha finalmente vinto il Grammy per l’Album dell’Anno con Cowboy Carter, un progetto che ha segnato una svolta nel suo stile e l’ha consacrata ulteriormente come una delle artiste più influenti del panorama musicale.

Inoltre, la cantante ha trionfato nella categoria Miglior Album Country, battendo artisti del calibro di Post Malone e Chris Stapleton. Un risultato storico che testimonia la sua capacità di spaziare tra i generi.

Kendrick Lamar domina con “Not Like Us”

L’altra grande vittoria della serata è stata quella di Kendrick Lamar, che ha conquistato il Record of the Year e Song of the Year con il brano Not Like Us, consolidando il suo ruolo di leader nella scena hip-hop contemporanea. Il rapper si è imposto anche nella categoria Miglior Performance Rap, battendo concorrenti del calibro di Eminem, Cardi B e Future.

Chappell Roan trionfa come miglior artista emergente

La giovane Chappell Roan ha portato a casa il premio come Miglior Artista Emergente, battendo nomi promettenti come Sabrina Carpenter e RAYE. Il suo album The Rise and Fall of a Midwest Princess ha conquistato pubblico e critica, rendendola una delle rivelazioni dell’anno.

Sabrina Carpenter brilla nel pop

Il 2025 è stato anche l’anno di Sabrina Carpenter, che ha vinto il Grammy per la Miglior Performance Pop Solista con Espresso e per il Miglior Album Pop con Short n’ Sweet, superando concorrenti di altissimo livello come Billie Eilish e Taylor Swift.

Rock e R&B: vittorie per i Rolling Stones e SZA

Nella categoria Miglior Album Rock, i leggendari Rolling Stones hanno trionfato con Hackney Diamonds, battendo artisti come Pearl Jam e Green Day. Mentre per la Miglior Performance Rock, il premio è andato ai The Beatles con Now and Then, un evento storico per la musica.

Per quanto riguarda il R&B, SZA ha vinto il premio per la Miglior Performance R&B con Saturn, mentre Chris Brown si è aggiudicato il Miglior Album R&B con 11:11 (Deluxe).

Gli altri vincitori

Miglior Album Rap : Alligator Bites Never Heal – Doechii

: Alligator Bites Never Heal – Miglior Performance Pop Duo/Group : Die With a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

: Die With a Smile – Miglior Album Country : Cowboy Carter – Beyoncé

: Cowboy Carter – Miglior Performance Country: It Takes a Woman – Chris Stapleton

Bianca censori ai Grammy 2025

Kanye West non ha portato a casa nessun premio, ma è comunque riuscito ad attirare l’attenzione. Lui e sua moglie, Bianca Censori, hanno fatto il loro ingresso sul red carpet con grande clamore: inizialmente coperta da un lungo giaccone nero, Bianca lo ha presto tolto, rimanendo con indosso soltanto una retina color carne che la lasciava praticamente nuda. Mentre lei sfilava così, Kanye la osservava con orgoglio, quasi a esibirla come un trofeo. Non è la prima volta che la coppia si rende protagonista di un’uscita così provocatoria, ma in un contesto formale come i Grammy, la scena ha fatto ancora più scalpore.

https://twitter.com/destapandolose1/status/1886198532916363672

La 67ª edizione dei Grammy Awards ha confermato il talento di grandi artisti e ha messo in luce nuove stelle della musica. Il 2025 sarà ricordato come un anno di svolta per generi musicali che si contaminano sempre di più, offrendo agli ascoltatori esperienze sempre più innovative e sorprendenti.