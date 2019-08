Bilancio positivo per La vita in diretta estate condotta da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Il programma ha raccontato storie positive e negative, drammatiche ma anche romantiche, tenendo incollati milioni e milioni di telespettatori. Il rotocalco proseguirà fino al 9 settembre, quando poi passerà il testimone alla nuova Vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Beppe Convertini, il bilancio de “La vita in diretta estate”

Beppe Convertini super promosso alla conduzione de “La vita in diretta estate“. Il conduttore ha saputo raccontare con garbo e delicatezza le storie degli italiani. Di seguito l’intervista esclusiva realizzata al conduttore del rotocalco di Rai Uno.

Partiamo dal passato, anche se recente, mi fai un bilancio di questa ultima edizione de La vita in diretta Estate?

Vorrei ringraziare di cuore il pubblico di Rai Uno perché ci ha seguito veramente con tanto affetto. Io ho cercato di approcciare da amico, da fratello, da nipote. Il programma è stato straordinario ed è stato valorizzato da una squadra straordinaria, a partire dalle maestranze fino al gruppo di autori, redattori e inviati. Tutti i reparti sono eccezionali e grazie a loro abbiamo confezionato un programma veramente seguito. Il mio bilancio è molto positivo. È stata un’esperienza umana e professionale molto interessante. Non posso che essere soddisfatto

In estate mi dicesti (QUI L’INTERVISTA) che ciò che conta sono i risultati e quanto il pubblico possa amarti: che risposta hai avuto dal pubblico de La vita in diretta estate?

Ho incontrato tantissimi genitori, nonni, ragazzi e c’è stato un grandissimo affetto, oltre che un riscontro molto interessante. Tutte le persone che ho incontrato mi hanno dato una loro opinione riguardo alle storie che raccontiamo ogni giorno e si è creato un confronto bellissimo. Mi piace ascoltare il loro pensiero, cosa hanno preferito, quale storia è piaciuta di più. Una delle storie più amate è stata quella di Angelo Licheri, l’eroe che ha cercato di salvare il piccolo Alfredino Rampi. Il confronto con il pubblico è stato il risultato più grande di questa esperienza

Durante il tuo percorso ci sono stati momenti di difficoltà?

No, non ci sono stati momenti di difficoltà. È stato molto bello entrare nelle case degli italiani, oltre che far compagnia alle persone che sono negli ospedali o a lavoro. Essendo una diretta può capitare un problema con un servizio o con un collegamento, ma è una squadra talmente straordinaria che tutti gli imprevisti si riescono a superare subito. Non ci sono state molte difficoltà, se non quella di raccontare una storia, soprattutto drammatica, nel massimo della verità e soprattutto avere rispetto per le persone che intervistiamo

Le storie che hai raccontato ti hanno fatto scoprire lati della nostra Italia e degli italiani?

Io amo l’Italia e gli italiani. Sono un italianofilo convinto. Le storie mi hanno fatto riscoprire tantissimi posti che avevo visitato. Abbiamo raccontato usi, costumi, tradizioni e celebrato personaggi del mondo del cinema, della musica, sia del presente che del passato. Andando in onda su Rai Italia penso che anche tanti italiani all’estero abbiano potuto riscoprire lati della nostra Italia. Viaggiare nel nostro paese ti permette di conoscere tantissimi borghi con usi, costumi, dialetti, cucine, sagre o processioni. Ho scoperto tantissime cose, ma soprattutto tantissime storie umane, sia belle che brutte. Queste storie possono aiutare soprattutto chi le ascolta nel trovare una chiave di volta per superare un momento difficile

Lisa Marzoli che compagna di viaggio è stata?

Con Lisa c’è stato un rapporto molto bello, di grande complicità professionale, di grande stima, affetto ed amicizia

Beppe Convertini a Linea verde, il conduttore pronto per la nuova esperienza

Dopo lo straordinario successo con La vita in diretta estate, Beppe Convertini sarà il conduttore, insieme ad Ingrid Muccitelli, di Linea verde. Di seguito le sue sensazioni.

Dal 15 settembre sarai alla guida della nuova edizione di Linea Verde: quali sono le tue sensazioni e le tue aspettative?

Linea Verde sarà un viaggio meraviglioso che mi farà conoscere le eccellenze del mondo enogastronomico italiano e del mondo dell’agricoltura. Mi permetterà di raccontare tante piccole realtà che sono il fulcro dell’economia della nostra Italia. Io poi sono nato in campagna, da ragazzo ho fatto la vendemmia, preparavo le conserve, avevo il mio orticello fatto con gli scarti di verdure di nonno o di papà, insieme alla mia famiglia mangiavamo sotto il pergolato di viti e mia nonna preparava le orecchiette con le cime di rapa o con la salsa di produzione propria. Linea Verde mi permetterà dunque di ritornare alle origini e spero sarà il racconto dell’Italia più bella

La tua compagna di viaggio sarà Ingirid Muccitelli, l’hai già conosciuta?

Ingrid la conosco da diverso tempo. È una bravissima conduttrice e una bravissima persona. La stimo molto. Ci incontreremo molto presto per questa nuova esperienza. Spero di instaurare un rapporto di complicità lavorativa e personale

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista a cura di Vincenzo Mele.