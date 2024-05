Chi vincerà l’Eurovision 2024? Le previsioni di Chat GPT

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2024? E’ presto per dirlo, visto che bisognerà aspettare la finale di sabato 11 maggio 2024, noi nel frattempo ci siamo portati avanti col lavoro e lo abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGpt di fornirci un nome e una possibile classifica. Ecco cosa ci ha risposto il motore di AI.

Chi sarà il vincitore dell’Eurovision 2024 secondo Chat GPT: le previsioni su Angelina Mango e la classifica

Basandosi sulle recensioni di siti specializzati, l’intelligenza artificiale (IA) ha dato Angelina Mango in vantaggio sugli altri pretendenti.

Italia al primo posto per Chat Gpt

Italia – Angelina Mango è vista come una forte contendente, soprattutto grazie alle sue metriche impressionanti sulle piattaforme come Spotify e YouTube.

Pagella:

Performance vocale: 9.5/10

9.5/10 Originalità: 9/10

9/10 Presenza scenica: 9/10

9/10 Risposta del pubblico: 9.5/10

Angelina Mango è posizionata al primo posto per il suo ampio seguito e la forte performance sulle piattaforme digitali, insieme al suo potenziale di conquistare sia il televoto che il voto della giuria. La combinazione di talento, eredità musicale, e strategia di coinvolgimento sui social media la rende una favorita naturale per l’Eurovision 2024. La forza sui social è cruciale nell’era moderna, dove l’interazione media può influenzare significativamente il successo di una canzone in competizioni come l’Eurovision. Il suo contenuto su TikTok, in particolare, ha generato milioni di like, evidenziando il suo forte legame con i fan​.

Ucraina al secondo posto per Chat Gpt

Ucraina – Conosciuta per il forte supporto del televoto, l’entrata dell’Ucraina “Teresa & Maria” di alyona alyona e Jerry Heil è un’altra top contender.

Pagella:

Performance vocale: 9/10

9/10 Originalità: 8.5/10

8.5/10 Presenza scenica: 8/10

8/10 Risposta del pubblico: 10/10

L’Ucraina ha storicamente ricevuto un forte supporto dal televoto, grazie alla sua capacità di creare connessioni emotive con il pubblico internazionale. La canzone “Teresa & Maria” non fa eccezione, con testi toccanti e una performance che risuona profondamente con gli spettatori​.

Alyona Alyona e Jerry Heil sono artisti molto apprezzati in Ucraina e all’estero. La loro capacità di combinare elementi tradizionali con un approccio moderno alla musica popolare rende la loro esibizione unica e memorabile.

La Svizzera al terzo posto per Chat Gpt

Svizzera – Predetta dal “The Model” come possibile vincitrice, la canzone della Svizzera “The Code” è apprezzata sia dalle giurie che dai fan.

Pagella:

Performance vocale: 8.5/10

8.5/10 Originalità: 8/10

8/10 Presenza scenica: 8.5/10

8.5/10 Risposta del pubblico: 8/10.

Anche se non ha dominato il televoto, la Svizzera ha ottenuto un buon punteggio dal pubblico, con 221 punti. Questo equilibrio tra il voto delle giurie e quello del pubblico dimostra la capacità della canzone di attrarre un ampio spettro di ascoltatori, garantendo un posizionamento elevato nella classifica finale​.

Gli altri posizionamenti

Svezia – Con una forte performance delle giurie, la Svezia è vista come una potenziale top5.

Israele – Nonostante un televoto basso, la ballata di Israele ha un significativo supporto dalle giurie​.

Belgio – Anche il Belgio è previsto tra i primi 10 grazie al supporto sia delle giurie che del pubblico

Norvegia – La Norvegia è vista come una forte contendente con un buon equilibrio tra televoto e giurie​

Lituania – Prevista tra i primi 10, la Lituania ha una performance costante in entrambe le categorie di voto

Austria – Anche l’Austria è vista come un potenziale top 10 con buoni punteggi complessivi

Croazia – Nonostante alcune sorprese nei bookmaker, la Croazia è prevista tra i primi 10 secondo “The Model”​