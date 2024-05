Esce oggi su tutte le piattaforme il video di “TALETE” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di AIELLO, all’anagrafe Antonio Aiello, considerato uno dei cantautori più romantici nella scena musicale italiana contemporanea dall’inconfondibile timbro vocale che unito all’arte di fondere generi diversi è in grado di rendere la sua musica unica, empatica e sensuale.

Aiello torna con il nuovo singolo “Talete”: “questo pezzo è autobiografico”

Il brano autobiografico, pubblicato lo scorso venerdì 24 maggio, racconta di come l’estate, quando arriva, porta con sé il sapore e il fascino di quelle storie d’amore che durano giusto il tempo di un’estate.

“TALETE” è la colonna sonora perfetta per quella stagione in cui tutto sembra possibile, in cui tutti hanno voglia di incontrarsi ed innamorarsi, l’estate appunto.

Il videoclip, prodotto da Borotalco Tv si avvale delle coreografie di Irma di Paola, ed evoca molto bene quell’atmosfera di gioia, spensieratezza, voglia di ballare tutti insieme lasciandosi trasportare dalla musica e dal sentimento di quel momento.

Le dichiarazioni del cantante

“Da ragazzino – dichiara AIELLO – sognavo di ballare e cantare in un videoclip…Finalmente con “TALETE” ho avuto il coraggio di fare qualcosa che non avevo mai fatto, in un video musicale, di divertirmi, con leggerezza. Ci tenevo a un racconto diverso, corale e al tempo stesso essenziale e geometrico, fuori dai cliché del classico video estivo. È pieno di ballerini talentuosi, di energia buona, fresca, è sicuramente il video di cui sono più orgoglioso tra quelli fatti finora” .

Il brano “TALETE” nasce dalla rinnovata collaborazione tra il cantautore e Brail, questa volta con l’addictional production di Starchild e in cui AIELLO sperimenta una nuova sonorità ispirandosi alla UK dance, pur mantenendo la sua anima musicale fatta di forti melodie e autenticità.

“Questo pezzo è autobiografico, e racconta di come puntualmente d’estate finisco per perdere la testa. Negli ultimi anni tra giugno e luglio mi prendo una cotta che divampa poi ad agosto e termina intorno a settembre, tutte le volte. Mi piace credere che questa estate, “TALETE” possa sfatare il mito delle storie che durano il tempo di una stagione” – dichiara il cantante.

Video – Talete, nuovo brano di Aiello