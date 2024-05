Una nuova soap opera turca sta per arrivare su Canale 5. Segreti di famiglia – il cui titolo originale è Yargi – è la serie TV Made in Turchia che – dopo aver riscosso un gran successo in patria e all’estero – è pronta a conquistare milioni di spettatori italiani. Scopriamo insieme trama, cast e quando andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Segreti di famiglia, la nuova soap turca di Canale 5

Un nuovo serial drammatico turco si prepara a fare il suo debutto in Italia. Segreti di Famiglia – trasmessa in patria su Kanal D dal 19 settembre 2021 al 26 maggio 2024 con il titolo originale Yargi – arriva sulla rete ammiraglia Mediaset e ci terrà compagnia per tutta l’estate e oltre. Nella versione originale è composta da tre stagioni, per un totale di 95 episodi da 140 minuti ciascuno. Nella versione italiana ogni episodio sarà di circa 40/45 minuti, per un totale di 312 puntate.

La serie – che vede anche un volto ben noto ai telespettatori italiani – ha tutti gli ingredienti per rivelarsi una soap di successo anche da noi.

Segreti di famiglia, la trama

Ilgar Kaya è un pubblico ministero cresciuto con profondi valori. Suo padre – ex capo della polizia Metin Kaya – gli ha insegnato a mettere sempre al primo posto verità e giustizia.

Ceylin Erguvan è invece un avvocato, appartenente a una classe inferiore, che non esita a sfruttare qualsiasi scorciatoia pur di vedere realizzati i suoi obiettivi. Audace e intelligente, è una donna senza troppi pregiudizi.

Ilgaz decide di rivolgersi a lei quando il fratello minore viene accusato di omicidio. Se dovesse risultare colpevole, sia lui che Metin si auspicano che la legge faccia il suo corso. Tuttavia è un caso complesso, e l’uomo crede che i metodi poco ortodossi di Ceylin possano svelare cosa sia realmente successo. È così che inizia la loro collaborazione, che farà emergere misteri che si estendono a entrambe le loro famiglie.

Yargi – Segreti di famiglia, nel cast una sorpresa per i fans italiani

La serie è diretta da Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapoğulları, scritta da Sema Ergenekon e prodotta da Ay Yapım.

Come anticipato nel cast ritroveremo un volto ben noto ai telespettatori italiani. A vestire i panni del pubblico ministero Ilgar Kaya sarà infatti Kaan Urgancioglu, l’attore turco che ha già prestato il volto al perfido Emir Kozcuoğlu in Terra Amara. Al suo fianco vedremo Pinar Deniz, attrice molto famosa nel suo Paese d’origine per la partecipazione a numerose soap di successo.

Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Kaan Urgancıoğlu – Ilgar Kaya

– Ilgar Kaya Pınar Deniz – Ceylin Erguvan

– Ceylin Erguvan Zeyno Eracar – Gül Erguvan

– Gül Erguvan U ğur Aslan – Eren Duman

– Eren Duman Arda Anarat – Çinar Kaya

– Çinar Kaya Pinar Çaglar Gençtürk – Aylin Erguvan Yilmaz

– Aylin Erguvan Yilmaz Onur Özaydin – Osman Yilmaz

– Osman Yilmaz Beren Nur Karadis – Defne Kaya

– Defne Kaya Zeynep Atilgan – Parla

– Parla Uğur Polat – Yekta Tilman

– Yekta Tilman Nilgün Türksever – Laçin

– Laçin Cezmi Baskin – Merdan

– Merdan Onur Tekin – Umut

– Umut Merve Ates – Tugçe Duman

– Tugçe Duman Hüseyin Avni Danyal – Metin Kaya

– Metin Kaya Dilara Çakir – Özge Isikli

– Özge Isikli Duygu Serin – Göksu Alptug

– Göksu Alptug Alp Demiray – Özgür

Segreti di famiglia, quando in TV

Quando vedremo la nuova dizi turca su Canale 5? La rete ammiraglia Mediaset non ha ancora annunciato la data di messa in onda. Non si esclude che la serie turca Segreti di famiglia possa trovare spazio nella fascia serale della domenica. Continuate a seguirci per scoprire con noi quando potremmo immergerci nelle nuove avvincenti vicende di Ilgar e Ceylin.