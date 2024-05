Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 maggio 2024

Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 8 maggio 2024.

Mercoledì 8 maggio 2024 dalle ore 21.20 va torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Nella puntata di stasera Federica Sciarelli torna ad occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone. Ultimamente Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, ha scoperto ancora collegate alla rete elettrica delle microspie installate probabilmente vent’anni fa. Ci sono importanti novità sul caso?

Spazio poi al caso di Paolo Maccario, gravemente malato, ricoverato in una casa di cura in Ucraina che vuole tornare a casa in Italia: finalmente la svolta dopo che proprio la trasmissione ha sollevato il caso.

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 8 maggio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna a parlare anche della storia di Franco. L’uomo, innamoratosi via social di una persona che si faceva passare per la famosa cantante Dua Lipa, prima di sparire nel nulla aveva fatto un importante versamento in bitcoin. A chi era indirizzato? E soprattutto chi lo ha ingannato?

Come sempre durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma.

