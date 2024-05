C’è grande attesa per l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, che si svolgerà in Svezia dal 7 all’11 Maggio. In particolare, i riflettori sono puntati su Angelina Mango, la giovane cantante che, fresca della vittoria al Festival di Sanremo, avrà l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia. Di lei si parla molto ultimamente, ma per chi fosse rimasto indietro e desiderasse conoscerla meglio, ecco alcune informazioni che la riguardano.

Chi è Angelina Mango: breve biografia e carriera

Nata il 10 Aprile 2001 (Ariete) a Maratea, l’inarrestabile e talentuosa Angelina Mango è figlia d’arte. Sua madre è la cantante, ex Matia Bazar, Laura Valente, il padre è invece l’indimenticabile Mango, scomparso alla fine del 2014 ad appena 60 anni. Ha un fratello più grande, Filippo, classe 1995, di professione musicista.

La giovane ha deciso di seguire le orme dei genitori e ha già intrapreso una carriera a dir poco strepitosa. Dopo aver pubblicato gli album Monolocale, e i singoli Formica e Walkman (quest’ultimo prodotto da Tiziano Ferro), Angelina ha partecipato al talent televisivo condotto da Maria De Filippi Amici nella squadra di Lorella Cuccarini e si è aggiudicata la vittoria nella sezione “canto“.

Il programma ha costituito una vetrina importante, tanto da consentirle di partecipare al Festival di Sanremo 2024 fra i big e di arrivare addirittura sul podio! Il suo brano La noia è stato un trionfo e adesso la Mango lo riproporrà all’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà il nostro Paese.

La morte del padre

La vita di Angelina è stata profondamente segnata, come è inevitabile, dalla prematura scomparsa del padre, il cantautore Mango. L’artista venne colpito da infarto la sera dell’8 Dicembre 2014 mentre si esibiva in un concerto.

Un trauma profondissimo per una bambina di soli 12 anni, che Angelina affronta anche proseguendo sulla strada intrapresa dal celebre genitore e portando avanti la comune passione per la musica.

Vita privata: Angelina Mango è fidanzata?

Vi state chiedendo se Angelina Mango sia fidanzata o meno? Ebbene, la risposta è sì ed è anche “innamoratissima”, come lei stessa ha dichiarato. Lui è il chitarrista Antonio Cirigliano, 24 anni, che le è accanto da oltre due anni. Da poco la coppia è andata a convivere.

Profilo Instagram

Se volete essere sempre aggiornati su Angelina Mango, divertitevi a sbirciare nel suo profilo instagram.