Ci siamo! Rai1 è pronta con la programmazione estiva che si preannuncia davvero ricca di novità e graditi ritorni. Tra questi c’è anche “La vita in diretta estate“, il programma di attualità e spettacolo che per l’edizione 2019 segna l’arrivo di nuovi conduttori e non solo. Ecco le novità e le anticipazioni.

La vita in diretta estate 2019: conduttori e novità

Da lunedì 17 giugno 2019 dalle ore 16.50 alle 18.40 al via la nuovissima edizione de “La vita in diretta estate 2019“, il programma di intrattenimento del pomeriggio di Rai1. Al centro del programma l’attualità, lo spettacolo e le passioni dell’estate per fare compagnia ai telespettatori e raccontare l’Italia “in tempo reale.

Alla conduzione della versione estiva del celebre programma ci saranno Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Un lungo viaggio alla scoperta dell’Italia e non solo: dai luoghi teatro della cronaca, così come da quelli dove la “bella stagione” prende forma. Due ore di puro intrattenimento quotidiano che, proprio come un rotocalco, permetterà al pubblico di restare informato in tempo reale su notizie, fenomeni e personaggi del momento.

La vita in diretta Estate 2019: il racconto di un Paese che vive la sua “estate”

Spazio non solo ai personaggi di oggi, ma anche a quelli del passato. A fare da cornice a questo appuntamento quotidiano ci sarà il racconto di un Paese che vive la sua “estate” tra storie, esperienze, ma anche casi e testimonianze. Non mancheranno poi dei momenti dedicati alle spiagge, alle tradizioni e agli eventi da non perdere!

A commentare le notizie ci saranno, puntata dopo puntata, tantissimi ospiti ed esperti di settore, chiamati a raccontare la propria opinione sul tema o sugli argomenti di interesse generale. Non mancheranno poi i collegamenti in diretta con gli inviati chiamati a dare voce alla gente comune incontrata per stata, sul posto di lavoro oppure in riva al mare o in vetta a una montagna.