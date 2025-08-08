Benjamin Mascolo, conosciuto con il nome di Benji del duo musicale di Benji e Fede, presto diventerà papà per la prima volta. A pochi mesi dall’arrivo del primo figlio ha scritto una lettera d’addio per salutare la depressione sui social.

Benjamin Mascolo di Benji e Fede, addio alla depressione: “una nuvola nera, ma vera”

“Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani. Ciao depre“. Inizia così la lunga lettera d’addio scritta da Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede e pubblicata su Instagram. Una lettera in cui ha parlato apertamente della depressione di cui ha sofferto in passato e a cui ha voluto dire addio. Il cantante senza troppi giri di parole ha raccontato la sofferenza interiore provata quando soffriva di depressione scrivendo: “ti ho sentita sbattere la porta uscendo. Hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi. Davvero, dopo tutti questi anni insieme? Per molti sei una roba vaga. Una nuvola nera, un concetto astratto, l’ossessione degli eterni insoddisfatti. Per me no”.

Non solo, il cantante ha scritto parole davvero forti e dirette parlando della depressione: “tu esisti. Sei vera. Hai odore, peso, voce. A volte sei stata persino simpatica. Ma solo per mezz’ora, quando mi evitavi di andare a quelle feste noiose. Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra“.

Benjamin Mascolo presto papà: in arrivo il primo figlio dalla moglie Greta Cuoghi

Oggi Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è un uomo diverso e ha saputo gestire la depressione al punto di dirle anche addio con la consapevolezza che un giorno potrà tornare a bussare alla sua porta. “Anche a costo di prendermi un’altra rotta di botte e spaccarmi i denti. Non ho sette vite come i gatti, ma un paio di palle belle grosse, quelle sì. Quindi rilassati. Fatti un viaggetto, e vai dove non c’è nessuno. Fatti una bella nuotata tra gli iceberg, se ti serve. Ma lascia stare i pinguini. E non chiamarmi per un po’. Dai, è ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani. Ciao depre” – ha concluso il cantante che presto diventerà papà per la prima volta.

Benji, infatti, è pronto a realizzare il sogno più grande della sua vita con la moglie Greta Cuoghi. La coppia presto avranno un figlio e proprio il cantante sui social ha condiviso con i fan la grande emozione di diventare papà. “È da un po’ che penso a cosa scrivere – ha scritto parlando della moglie rivelando – “perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te“.