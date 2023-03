Durante la quarta puntata di Benedetta Primavera, show in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Loretta Goggi, questa era è andato in scena uno dei momenti più belli della televisione italiana. Un duetto a quattro che ha visto protagoniste le sorelle Paola e Chiara cantare con le sorelle Loretta e Daniela Goggi.

Benedetta Primavera: Paola e Chiara cantano con le sorelle Daniela e Loretta Goggi

La quarta puntata di Benedetta Primavera, ha regalato uno dei momenti di grande spettacolo: Un duetto a quattro voci che ha emozionato il pubblico in sala e sicuramente anche quello a casa. Protagoniste di tale momento sono due coppie di sorelle: Paola e Chiara hanno cantato con Daniela e Loretta Goggi.

Gli altri ospiti della quarta serata del 31 marzo 2023

Tra gli altri ospiti della quarta serata di Benedetta Primavera si citano anche: il conduttore Carlo Conti, che ha riportato Loretta Goggi in tv prima a I Migliori Anni e poi come giudice di Tale e Quale Show; Romina Power, tornata da qualche anno in coppia a cantare con Al Bano; La doppiatrice, attrice e conduttrice napoletana Serena Rossi; l’attore Simone Montedoro, la cui popolarità è esplosa con Don Matteo; l’attrice comica Lucia Ocone, indimenticabile nei panni di Veronica; l’imitatore e conduttore di Striscia la notizia Sergio Friscia; il cantante Antonino Spadaccino, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Anche in questa quarta serata non mancano le incursioni di Luca e Paolo, sempre pronti a regalare al pubblico, momenti divertenti e di riflessione.

Ecco di seguito il video del duetto tra le sorelle Paola e Chiara con le sorelle Daniela e Loretta Goggi durante la quarta serata di Benedetta Primavera, in onda questa sera, venerdì 31 marzo 2023.