Un viaggio attraverso l’Italia, tante esperienze da condividere e la possibilità di riscoprirsi anche lontano dalla propria quotidianità. Per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, “Italia per 2 – Consigli disordinati di viaggio”, il travel show in puro stile on the road, prodotto da Banijay Italia, in onda dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima tv assoluta su TV8, e prossimamente su Sky e Now, è stato molto più di un semplice programma televisivo: un’occasione per mettersi alla prova insieme, uscire dalle proprie abitudini e vivere una nuova avventura dopo tanti anni di vita condivisa.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano Italia per due

Intervistati da noi di SuperGuidaTV in occasione del lancio del programma, i due conduttori hanno raccontato con entusiasmo questa esperienza, senza rinunciare alla spontaneità e all’ironia che li contraddistinguono. Alla domanda su come sia stato affrontare il viaggio insieme, Benedetta ha definito il programma «divertente, molto impegnativo e anche romantico, per certi versi». Una risposta che ha subito strappato un sorriso a Fabio, che ha ricordato come il progetto abbia rappresentato per loro una sorta di secondo viaggio di nozze.

«Abbiamo fatto il nostro viaggio in giro per l’Italia in macchina e ci siamo ritrovati a fare più o meno lo stesso viaggio 27 anni dopo», hanno raccontato Fabio e Benedetta. Un’esperienza che entrambi hanno vissuto con grande entusiasmo e che li ha portati a confrontarsi con situazioni nuove. «È stata un’esperienza fantastica, che ci ha costretto a uscire dalle nostre comfort zone. E questo per me è sempre molto emozionante, molto positivo, perché scopri delle cose del tuo lato che magari non conoscevi», hanno aggiunto.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: «Siamo due banalissimi marito e moglie»

Nel corso dell’intervista abbiamo chiesto alla coppia quale sia il segreto del rapporto con il pubblico, che li segue non soltanto per i rispettivi percorsi professionali, ma anche per la loro vita insieme.

La risposta è arrivata con la consueta ironia. Per Benedetta e Fabio, infatti, non esiste una strategia particolare per mostrarsi come coppia davanti alle telecamere: il modo migliore è semplicemente essere se stessi. Caressa ha ricordato anche la differenza rispetto a una coppia televisiva storica come Sandra e Raimondo: «Loro erano attori, comici, cantavano, ballavano, erano due artisti a tutto tondo, noi no. L’unica maniera che abbiamo di porci è come siamo».

Benedetta ha poi sottolineato come anche il pubblico che li segue sia piuttosto diversificato. Da una parte c’è quello femminile che si riconosce nei suoi contenuti legati alla cucina, dall’altra quello maschile che segue Fabio soprattutto per il calcio. Due mondi differenti, che trovano però un punto d’incontro nella loro quotidianità familiare.

E quando si tratta di descrivere la propria coppia, non cercano certo definizioni elaborate. «Siamo due banalissimi marito e moglie», ha scherzato Caressa, aggiungendo con una battuta: «Lei è bella, io no, questo siamo». Una spontaneità che sembra essere proprio uno degli elementi più apprezzati dal pubblico.

Carodi o Paressa? La scelta dell’hashtag diventa una gag

Non poteva mancare un momento divertente quando abbiamo chiesto ai due conduttori quale hashtag sceglierebbero per rappresentare la loro coppia tra «Carodi» e «Paressa». La discussione si è trasformata rapidamente in un piccolo siparietto.

Benedetta ha raccontato che «Paressa» era già comparso sulla loro valigia durante il viaggio, tra le etichette utilizzate dal gruppo di lavoro che li accompagnava. Benedetta ha ammesso di apprezzare questa soluzione, anche se ha fatto notare che rischierebbe di sembrare più un riferimento al cognome del marito. «Carodi è orrendo», ha commentato invece Benedetta, senza troppi giri di parole. Insomma, trovare un nome che rappresenti entrambi non sembra essere così semplice!

Ci sarà una seconda edizione di Italia per 2?

Dopo questa esperienza, Benedetta e Fabio sarebbero pronti a tornare a lavorare insieme? La risposta è positiva, almeno da parte di Parodi, che non ha nascosto la voglia di ripetere l’avventura. «È stata una bellissima esperienza, perché viaggiare in Italia, vivendo esperienze che non conoscevamo e facendo dei giri in posti meravigliosi, è stato veramente bello», ha dichiarato.

L’idea di una seconda edizione, dunque, li entusiasma. E se dovessero immaginare un altro programma da condurre insieme, il viaggio sembra essere la formula più adatta. «Secondo me il viaggio è una chiave giusta per noi: io su uno stadio non vengo, tu in cucina non vieni», ha scherzato Benedetta, facendo riferimento ai rispettivi ambiti professionali.

Quanto ai programmi del passato che vorrebbero riportare in televisione, entrambi hanno preferito non sbilanciarsi. Caressa ha ammesso di avere alcuni titoli che ha amato particolarmente, ma di non voler mettere mano a quelli che considera dei veri e propri «mostri sacri».

Per ora, quindi, il ricordo più bello resta quello di un viaggio condiviso, capace di regalare nuove scoperte e momenti di complicità. Perché, dopo 27 anni insieme, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno dimostrato che c’è ancora spazio per partire, divertirsi e, perché no, concedersi un altro viaggio di nozze davanti alle telecamere.