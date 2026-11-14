Moltiplicare il numero degli zombi non sempre equivale a migliorare la resa complessiva e, d’altronde, si sa che quantità non fa quasi mai rima con qualità. È una lezione che il cinema di genere sembra dimenticare ogni volta, soprattutto quando il successo commerciale di un film spinge alla realizzazione di sequel più o meno forzati, come nel caso di Apocalipsis Z: Il Nuovo Mondo, secondo episodio della saga tratta dai romanzi di Manel Loureiro, autore di grande successo in Spagna.

E così, a due anni dal pur godibile Apocalisse Z: L’inizio della fine (2024), eccoci di fronte a una continuazione che abbandona i protagonisti del predecessore per presentarci personaggi tutti nuovi, nel tentativo di allargare il relativo universo e trasformare quel racconto di sopravvivenza in una sorta di piccolo blockbuster autoctono. L’operazione militare su larga scala al centro di questo nuovo film, d’altronde, è stata pensata soprattutto per aumentare il numero delle comparse e ampliare le scene di massa, con risultati però non sempre convincenti, soprattutto per ciò che concerne la narrazione.

Apocalipsis Z: un mondo da salvare – recensione

A pochi mesi dagli avvenimenti del capostipite, il virus TSJ ha ormai devastato gran parte della penisola spagnola, trasformando la quasi totalità della popolazione in creature aggressive e incontrollabili, ormai prive di raziocinio. Le Isole Canarie rappresentano uno degli ultimi rifugi dell’intera Europa e da lì il governo cerca di ristabilire l’ordine tramite una rigida organizzazione militare.

Ma le risorse economiche, mediche e alimentari sono ormai agli sgoccioli e il continuo arrivo di profughi superstiti crea una situazione sociale sempre più complicata da gestire. Proprio per questi motivi si decide di organizzare una missione nel cuore della Spagna continentale, per la precisione in quel di Madrid, dove un gruppo di militari dovrà recuperare medicinali e altri rifornimenti preziosi. Tra i soldati scelti per quell’improbo compito vi è Roberto, figlio di una potente figura politica che ha avuto un ruolo chiave nella diffusione iniziale del morbo. Insieme ai suoi commilitoni, si troverà a dover affrontare una città piena di zombi che infestano pressoché ogni angolo delle strade, con l’incarico che diventa ora dopo ora sempre più pericoloso.

Un sequel a corto di emozioni

Sulla carta ci troviamo di fronte a una produzione più ambiziosa, diretta nuovamente da Carles Torrens, già dietro la macchina da presa dell’originale. La scelta di cambiare prospettiva, affidando le redini della vicenda a un nuovo protagonista poco carismatico, accompagnato da un gruppo di figure secondarie altamente stereotipate, affossa il racconto già dai primi minuti, giacché con personaggi di scarso interesse risulta difficile affezionarsi poi effettivamente alle loro sorti.

Eppure le premesse non mancavano, con il discorso sulle tensioni migratorie – che la Spagna conosce bene, come ci riportano le cronache degli ultimi mesi – sulla scarsità di risorse e sulla progressiva militarizzazione di un Vecchio Continente che sembra aver smarrito la bussola. Ma la sceneggiatura di Ángel Agudo si affida invece a un immaginario ampiamente consolidato, con gesta di eroismo, sacrificio e quant’altro, soprattutto quando la minaccia dei morti viventi si fa sempre più vicina e irrefrenabile.

Certo, il notevole numero di figuranti e il trucco e parrucco degli infetti dimostrano la volontà di fare le cose in grande, almeno dal punto di vista della messa in scena, ma Apocalipsis Z: Il Nuovo Mondo è un film che manca di cuore ed emozione, dove il semplice accumulo di situazioni concitate e spettacolari, fini a se stesse, si rivela un gratuito dispendio di mezzi.

Conclusioni finali

Madrid invasa da orde di morti viventi che brulicano nelle strade devastate, con uno sparuto gruppo di militari impegnato in una missione di salvataggio quanto mai poco accorta. Il secondo adattamento live action dai romanzi di Manel Loureiro vanifica quanto di buono aveva fatto il predecessore, nonostante un numero di comparse ben maggiore e un impianto produttivo sulla carta più solido.

Un cast poco carismatico, penalizzato anche da una sceneggiatura incline a numerosi stereotipi, si agita nervosamente in Apocalipsis Z: Il Nuovo Mondo, cercando di sopravvivere a un numero sempre maggiore di zombi. E nonostante qualche passaggio action discretamente realizzato, l’ora e mezza di visione dà l’impressione di muoversi attraverso situazioni forzate, senza avere un’idea precisa di dove voglia andare.