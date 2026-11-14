Ezio Greggio e Vanessa Incontrada potrebbero finalmente condividere un progetto televisivo? Per il momento non ci sono annunci ufficiali, ma una possibilità è stata lanciata direttamente sul palco e la risposta dell’attrice e conduttrice ha lasciato aperta la porta. È successo a Sanremo, durante una serata speciale dedicata alla 23ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione ideata e organizzata da Ezio Greggio.

Vanessa Incontrada ed Ezio Greggio insieme su Mediaset? «Mai dire mai»

Tra gli ospiti della serata anche Vanessa Incontrada, protagonista di un simpatico e interessante scambio di battute con il padrone di casa. Greggio, nel presentarla al pubblico, non ha nascosto tutta la sua ammirazione nei confronti dell’attrice, spendendo per lei parole particolarmente affettuose. «Sono certo che si aiuteranno a trovare qualche idea da proporre poi a me e sarebbe straordinario poter lavorare al suo fianco», ha dichiarato, sottolineando quanto abbia sempre ammirato Vanessa e quanto sia apprezzata dal pubblico italiano.

Un attestato di stima che non si è fermato alla carriera televisiva. Greggio ha ricordato i successi dell’Incontrada, dai programmi di intrattenimento ai film, fino alle serie televisive che continuano a vederla protagonista. Poi è arrivato il passaggio che ha acceso la curiosità: entrambi lavorano nella stessa azienda, Mediaset, ma fino a oggi non hanno mai avuto l’occasione di condividere un programma.

«Mai, stessa azienda e mai c’è stata quest’unione. Chi lo sa?», ha osservato la Incontrada, lanciando di fatto una suggestione su una possibile collaborazione futura.

La risposta di Vanessa Incontrada dunque non si è fatta attendere. Con il suo consueto sorriso e senza sbilanciarsi troppo sui progetti futuri, l’attrice ha lasciato aperto uno spiraglio: «Mai dire mai». Poche parole, ma sufficienti per alimentare la curiosità di chi immagina già una coppia inedita alla guida di un programma televisivo.

Vanessa Incontrada ed Ezio Greggio, una coppia inedita per Mediaset?

Al momento, naturalmente, si tratta soltanto di una possibilità e non c’è alcun progetto ufficiale all’orizzonte. Eppure l’intesa mostrata sul palco e soprattutto la stima reciproca potrebbero rappresentare un buon punto di partenza. Greggio, del resto, ha espresso chiaramente il desiderio di poter lavorare con Vanessa, mentre lei non ha affatto escluso l’ipotesi.

Protagonista in tv con “Erica – Una detective per caso”

Nel corso della serata, l’Incontrada ha parlato anche dei suoi impegni professionali, ricordando con entusiasmo l’esperienza sul set di Erica – Una detective per caso, la serie tratta dai libri di Camilla Läckberg, e lasciando intendere che il futuro lavorativo sarà ricco di nuovi progetti tra televisione e cinema.

Insomma, nessuna conferma, ma una suggestione che ha già il sapore di una possibile novità televisiva. E se davvero Mediaset decidesse di far incontrare professionalmente due volti così amati dal pubblico, l’esperimento potrebbe riservare belle sorprese. Per ora resta quel «mai dire mai» pronunciato da Vanessa Incontrada. E, nel mondo della televisione, a volte le collaborazioni più interessanti nascono proprio così.