Allen, un alieno per amico nella commedia sci-fi – Recensione

Crescere non è mai semplice, soprattutto quando si rischia di restare intrappolati nei ricordi dell’infanzia e di diventare, come si suol dire, un “eterno bambinone” anche in età adulta. Ma quanto accade al protagonista di Allen è assai paradossale, giacché il motivo per il quale non è mai riuscito ad andare avanti è stato proprio l’incontro, quando era piccolo, con un buffo alieno.

Una premessa che, nell’immaginario del pubblico, non può che riportare immediatamente alla memoria quella di un grande classico come E.T. l’extra-terrestre (1982), con il quale Steven Spielberg riuscì a entrare nel cuore di generazioni di spettatori. Questa nuova produzione australiana, esclusiva del catalogo Netflix, guarda a cotanto modello senza però avere un’idea precisa di cosa voglia raccontare nei suoi cento minuti di visione.

Allen: caduto dal cielo – recensione

Il prologo ci accompagna per l’appunto nell’infanzia di Petey, che vive nella regione costiera del Queensland, in Australia. Una notte, sulla spiaggia, è testimone della caduta di un misterioso oggetto a forma di uovo dal cielo e si imbatte in una bizzarra creaturina extraterrestre, alla quale dà subito il nome di Allen. I due riescono a comunicare e il bambino decide di presentarla anche al fratello Jaden e all’amica Carly. I ragazzi trascorrono così insieme al nuovo arrivato giornate spensierate, tra giochi di ruolo e film di fantascienza.

L’idillio prosegue fino a quando Allen non viene improvvisamente richiamato sulla propria astronave, lasciando Petey non soltanto con la nostalgia per quell’incredibile esperienza, ma anche con un misterioso marchio sul palmo della mano. Il film si sposta poi in avanti di vent’anni e ritroviamo Petey che non ha mai realmente superato l’abbandono, vivendo nell’eterna speranza che il suo best friend di un altro pianeta faccia prima o poi ritorno. Una speranza che potrebbe concretizzarsi prima di quanto creda…

Amici come prima?

La sceneggiatura, va detto, non ha il minimo senso del ridicolo e in più occasioni il film si rivela a dir poco imbarazzante, come quando il protagonista e il pupazzo alieno sono impegnati in una sessione di karaoke nel luna park. Il tentativo è ovviamente quello di rielaborare in chiave moderna le suggestioni del cinema fantastico degli anni Ottanta e Novanta, ma il risultato è fallimentare sotto diversi punti di vista, con tanto di svolta parzialmente inquietante nella seconda metà che rischia di rimettere tutto in discussione.

Ci troviamo di fronte a un racconto che si agita tra un citazionismo esasperato, dialoghi didascalici, personaggi eccessivamente ricalcati su archetipi e un’atmosfera che non sa mai quale direzione prendere. La cosa più grave, se possibile, è che l’extraterrestre non possieda una propria personalità, ma si riduca a un bambolotto a uso e consumo della narrazione, tanto da finire persino travestito con un improbabile abbinamento di camicia hawaiana e cappello di paglia per passare inosservato… ma agli occhi di chi?

La mancanza di verosimiglianza e le palesi forzature sarebbero state potenzialmente perdonabili in una storia pronta a farsi metafora ad alto tasso emotivo, ma Allen si rivela un pasticcio senza arte né parte dalla prima all’ultima scena, con lo stesso epilogo, sulla carta toccante, che finisce per apparire involontariamente grottesco.

Conclusioni finali

Se voleva raccogliere l’eredità di E.T. l’extra-terrestre (1982) per le nuove generazioni, Allen ha sbagliato pressappoco tutto. Al massimo può sembrare una sorta di involontaria parodia del più recente Paul (2011), pensata per un pubblico di bambini, ma non siamo sicuri che fossero queste le intenzioni alla base.

Questa produzione australiana non riesce a elaborare un discorso convincente sul rifiuto di crescere e non trova energia nemmeno nella propria dimensione prettamente ludica e avventurosa, vuoi per un alieno dal design derivativo e mal caratterizzato, vuoi per personaggi umani che altro non sono che caricature riciclate. Buoni sentimenti un tanto al chilo e una narrazione sempre più prevedibile, pur con qualche spunto parzialmente discordante, non fanno che confezionare un prodotto a corto di idee, di qualità e, soprattutto, di divertimento.