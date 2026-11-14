Saranno puntate ad alta tensione quelle che attendono i tantissimi fans della soap tedesca Tempesta d’amore. Al centro dei riflettori troveremo Erik Klee e Massimo Foghetti. Il misterioso nipote di Werner Saalfeld, arrivato da poco al Fürstenhof darà del filo da torcere al rivale, che come abbiamo già visto difficilmente si lascia intimidire. Ma scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4.

Lotta per conquistare la fiducia di Werner: news Tempesta d’amore

Werner Saalfeld non è certo un uomo che concede la fiducia al primo arrivato, ed Erik lo sa fin troppo bene. Klee ci ha messo molto tempo per guadagnarsi la stima del patriarca dei Sallfeld, in un percorso non sempre facile. Le continue alleanze, spesso discutibili, con le varie dark lady di turno avevano minato quella fiducia che Werner nutriva nei suoi confronti.

Alla fine Klee è riuscito a guadagnarsi la sua stima, e non intende certo vederla di nuovo vacillare per colpa del nuovo arrivato. Il nipote di Werner, tuttavia, non sembra disposto a indietreggiare davanti alla prospettiva di diventare il super favorito agli occhi dello zio.

Figlio illegittimo di Alexander, Massimo sa bene di avere tutte le carte in regola per prendersi di diritto lo status di favorito.

Erik confessa i suoi timori a Yvonne nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Il direttore del Fürstenhof sarà talmente ossessionato all’idea di perdere il posto, da sentire l’esigenza di sfogarsi con Yvonne. La compagna di Jlee lo ascolterà con attenzione, e al termine del suo discorso gli farà una ramanzina che lo rimetterà al suo posto, almeno per il momento. Purtroppo però, si tratterà di un’illusione destinata a svanire nel giro di pochissime ore.

Rimasto da solo, Erik rifletterà sugli ultimi avvenimenti e giungerà alla conclusione che Massimo sia arrivato al Fürstenhof con il preciso intento di screditarlo. Deciderà così di passare al contrattaco, e dimostrare a Saalfeld di essere insostituibile. Quando quest’ultimo esprimerà il desiderio di avere un cappello tradizionale, che però non riesce a trovare, in Erik scatterà la molla: sarà lui a procurarlielo, ad ogni costo.

Klee riuscirà nel suo intento, anche grazie a uno sconosciuto. Ma proprio quando si appresterà a godere quel punto segnato a suo favore, il destino gli giocherà uno scherzo crudele: Erik scoprirà infatti che lo sconosciuto era proprio Massimo!

La guerra sarà appena iniziata e Kee dovrà mettere in conto già la prima, amara sconfitta: riuscirà a riscattarsi, oppure il divario con il suo rivale si farà incolmabile? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno altre news Tempesta d’amore.