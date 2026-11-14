Il grande tennis mondiale del Nitto ATP Fiinals 2026 arriva sulle reti Mediaset. Un programma ad hoc dedicato al torneo di tennis più prestigioso in scena all’Inalpi Arena di Torino. Scopriamo le partite e dove vederle.

Nitto ATP Finals 2026 dove vederle in tv sulle reti Mediaset

Mediaset è la rete che trasmetterà in chiaro il grande torneo di tennis Nitto ATP Finals 2026 in programma all’Inalpi Arena di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026. Il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale, arriva in tv con una serie di sfide ed appuntamenti da non perdere.

Il programma di Nitto ATP Finals 2026 si apre domenica 15 novembre 2026 con la sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, in diretta, dalle ore 14.00 su Canale 5. Non solo, per tutta la settimana, Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro la migliore partita della giornata. Da segnalare anche la sfida tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli in programma lunedì 16 novembre 2026 dalle ore 20.30 su Italia 1. A commentare tutti gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.

Nitto ATP Finals 2026, il programma completo

Due i gironi del torneo Nitto ATP Finals 2026 che quest’anno sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Si tratta del:

Girone John McEnroe : Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Rafael Jodar.

: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Rafael Jodar. Girone Ivan Lendl: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Durante tutto il torneo, Chiara Icardi condurrà “Nitto ATP Finals Live”, lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

Nitto ATP Finals 2026 non solo in tv

Il torneo di tennis Nitto ATP Finals 2026 sarà protagonista non solo in chiaro in tv sulle reti Mediaset, ma anche sulle piattaforme online e streaming di Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Spazio anche sui social e Radio Mediaset con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e contenuti speciali.

L’appuntamento con Nitto ATP Finals 2026 è da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026 sulle reti Mediaset.