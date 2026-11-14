Il cambiamento climatico è indubbiamente una delle più grandi emergenze che il nostro pianeta sta affrontando negli ultimi anni, con buona pace dei negazionisti. E perciò i film che cercano di affrontarlo attraverso le coordinate del cinema di genere sono sempre ben accetti, a patto però che dietro una premessa di potenziale denuncia si nasconda anche una storia degna di essere raccontata.

Acid, produzione francese diretta e co-sceneggiata da Just Philippot, non riesce purtroppo ad affrontare l’argomento con la giusta cognizione di causa o almeno con personaggi in grado di restare nel cuore del pubblico. Il regista peraltro non era nuovo al survival movie, avendo firmato soltanto tre anni prima Lo sciame (2020), suo esordio nel lungometraggio, che in una forma molto più inquieta e introspettiva raccontava la storia di una madre di famiglia alle prese con un allevamento di locuste fuori controllo. In questo secondo film, adattamento di un suo precedente cortometraggio, l’idea di inseguire gli omologhi blockbuster hollywoodiani ha complicato inutilmente le cose.

Acid: il cielo può attendere – recensione

Le immagini trasmesse dai notiziari di tutto il mondo mostrano il progressivo avvicinamento di enormi nubi temporalesche, accompagnate da violente piogge acide che corrodono qualsiasi cosa incontrino sul proprio cammino, inclusi gli esseri umani. Quando la perturbazione raggiunge il territorio francese, si scatena il panico, con la popolazione completamente colta alla sprovvista da una situazione mai vista prima: strade allagate, automobili abbandonate ed edifici danneggiati in uno scenario dai toni apocalittici.

In questo contesto Michal è un padre in libertà vigilata, con tanto di cavigliera elettronica a controllarne gli spostamenti, che insieme alla sua ex moglie si mette sulle tracce della figlia adolescente Selma, che proprio nelle ore in cui comincia a manifestarsi il cataclisma si trova impegnata in un’escursione a cavallo nelle campagne fuori città. Per Michal sarà l’inizio di una disperata corsa contro il tempo e contro la natura per salvare la propria famiglia.

Un film che scivola sul bagnato

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, nella sezione Midnight Screenings, il film partiva con grandi ambizioni, ma sin dai primi minuti si può notare una costruzione relativamente meccanica dei rapporti tra i personaggi principali, riconducibili ad archetipi abusati e privi di particolare originalità. Un’impressione che non fa che aumentare con lo scorrere dei minuti, giacché la sceneggiatura ci offre svolte più o meno struggenti e passaggi ad alta tensione in serie, senza però concedere il tempo necessario per sviluppare un reale coinvolgimento nei confronti di chi è sullo schermo.

L’ora e mezza di visione, una durata relativamente limitata per questo tipo di produzioni, fa scorrere il film fin troppo velocemente, tra rimandi più o meno voluti a grandi classici contemporanei come The Road (2009) e un generale senso di spaesamento che permea sempre più una narrazione disomogenea.

Laddove Acid convince maggiormente è allora nella gestione della minaccia, con l’incombere delle nubi cariche di pioggia corrosiva a rappresentare uno spauracchio da non prendere alla leggera, e nei discreti effetti speciali, che garantiscono un pizzico di intrattenimento a tema. Peccato che l’impatto spettacolare non vada di pari passo con le emozioni e con una storia credibile.

Conclusioni finali

Guillaume Canet è un padre tormentato, pronto a tutto pur di salvare la figlia quando in Francia si scatena il caos, conseguente a una serie di precipitazioni corrosive che mettono in ginocchio il tessuto sociale del Paese e minacciano l’incolumità stessa della popolazione.

Acid parte da uno spunto carico di sfumature, che riflette le sempre più evidenti incognite legate al cambiamento climatico, ma non lo sfrutta appieno a causa di personaggi stereotipati e risvolti poco credibili che, complice la breve durata, limitano l’impatto emozionale. Tocca così ai discreti effetti speciali mostrare i muscoli nell’anima da disaster movie, ma le aspettative erano ben altre.