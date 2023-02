Francesca Fagnani torna in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, martedì 28 febbraio 2023, con il suo programma “Belve”. Dopo la prima puntata andata in onda la scorsa settimana e che tra gli ospiti ha visto la presenza della cantante Anna Oxa, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, cosa ci riserverà la giornalista e conduttrice tv nella seconda puntata in onda stasera? Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti che si sottoporranno alle interviste delle Fagnani, grazie alle anticipazioni della seconda puntata.

“Belve” con Francesca Fagnani stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti del 28 febbraio 2023

Ospiti della seconda puntata di “Belve” in onda questa sera su Rai 2 saranno: Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa dell’ex Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, l’attrice protagonista della serie tv “Mare Fuori” Carolina Crescentini e il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti. Per chi non potrà seguire la puntata in onda su Rai 2, potrà farlo tramite la diretta streaming sul portale RaiPlay.

Le novità del programma di Francesca Fagnani

Non mancheranno alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira del grandissimo Ubaldo Pantani, e alla bravura di Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Gli ascolti tv e i dati Auditel della scorsa puntata di Belve

La prima puntata di Belve, andata in onda la scorsa settimana, ha tenuto incollati al televisore 839.000 spettatori con uno share del 4.5%. Un debutto in una serata con una concorrenza fortissima tra partite e grandi fiction.