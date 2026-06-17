Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 20 al 26 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo Steffy, che dopo essere stata salvata da Finn decide di tornare subito al lavoro. La giovane Forrester vuole ridare alla sua vita un ritmo normale, ma non tardano ad arrivare le divergenze con Hope. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy torna al lavoro

Steffy vuol lasciarsi il brutto episodio alle spalle, e decide di riprendere subito il suo posto alla Forrester Creations. Il lavoro è forse il solo modo per impedirle di riflettere sulla piega che avrebbero potuto prendere gli avvenimenti, se Finn non fosse arrivato in tempo a salvarla. Nel frattempo Taylor le comunica di voler rimanere a Los Angeles a tempo indeterminato, e invita la figlia a fare attenzione alle interferenze di Hope nella sua vita privata.

Steffy rassicura la madre dicendo di essere sicura dei sentimenti del marito, e di non temere affatto la rivale.

Beautiful – Trame settimanali al 26 giugno: Brooke invita Hope a riflettere

Passato il pericolo per Steffy, l’infatuazione di Hope per Finn torna al centro delle discussioni anche in casa Logan. Brooke invita la figlia a riflettere sui suoi sentimenti e a non oltrepassare certi limiti. La giovane risponde affermando di avere la situazione sotto controllo, anche se il ritorno di Steffy in azienda potrebbe causare ulteriori problemi alla linea “Hope for the Future” che è già in evidente difficoltà.

La figlia di Brooke prova a riportare un clima più disteso con Steffy, scusandosi con lei per quel bacio dato a Finn, ma l’altra controbatte affermando che somiglia molto alla madre Brooke, e che – proprio come lei – ama interferire nei matrimoni altrui. Hope si dice dispiaciuta per aver baciato Finn, ma non accetta le critiche che Steffy ha rivolto a sua madre.

Taylor a quel punto chiede a Brooke di parlare con la figlia e di tenerla a bada.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Parallelamente anche Liam parla con Finn, e gli chiede scusa per averlo trattato male in passato. Spencer lo ringrazia per aver salvato Steffy, e il medico gli fa otare che ha semplicemente fatto ciò che ogni marito avrebbe fatto al suo posto: proteggere la consorte.

Subito dopo Finn parla con Li e non può fare a meno di notare che la madre adottiva sofre moltissimo per la sorella. Al tempo stesso deve riconoscere la sua forza, e riconoscere che – nonostante tutto – non ha mai smesso di offrirle il suo appoggio.

Katie parla con Poppy e ammette di averla giudicata ingiustamente. Nozawa le confessa di amare ancora Bill e di non essere disposta a rinunciare a lui senza lottare.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Al Giardino Will e Liam parlano della vocenda di Luna e delle conseguenze che questa ha avuto sulla loro famiglia.

Alla Forrester Creations arriva il momento di decidere il futuro della linea “Hope for the Future”. I dati finanziari che Carter presenta a Steffy sono disastrosi, e Hope teme che la figlia di Ridge metta fine alla collezione. A sorpresa però, Steffy decide di concederle un’altra possibilità. La donna pone però una condizione: Hope dovrà rispettarla, sia come dirigente che come moglie di Finn.