Torna Tim Summer Hits 2026, ancora musica con Andrea Delogu e Carlo Conti: ecco gli artisti in scaletta

Roma si prepara ad accogliere la quinta edizione del Tim Summer Hits, l’evento musicale che animerà la capitale dal 21 al 24 giugno con quattro serate all’insegna della musica italiana. Sul palco saliranno oltre 80 artisti tra i più amati del panorama nazionale, tra cui Achille Lauro, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Arisa, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Fedez, Levante, Noemi, Raf, Malika Ayane e Serena Brancale. La manifestazione è stata presentata in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, insieme ai rappresentanti di Rai e Tim. A condurre gli spettacoli saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli ospiti attesi figurano anche Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, oltre a J-Ax, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama, Annalisa, Alex Britti, Marco Masini, Mr. Rain, Emma, Francesco Renga, Benji & Fede, Paola Iezzi, Paola Turci, Rkomi, Rocco Hunt, The Kolors, Samurai Jay, Sangiovanni e Anna Tatangelo.

Torna Tim Summer Hits, dal 21 giugno quattro serate con Andrea Delogu e Carlo Conti

Oggi alla presentazione stampa in Campidoglio sono intervenuti Andrea Delogu, Carlo Conti e il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore. Carlo Conti è intervenuto sul possibile cambio di regolamento in vista di Sanremo 2027 e in particolare sull’introduzione della serata cover: “Stefano De Martino non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee. Se ci sarà questa variazione, vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla. L’importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana”. Poi il conduttore con orgoglio ha parlato dei brani sanremesi presenti ancora in classifica: “Ho sempre detto che una delle più grandi soddisfazioni, a fine festival, è tornare a casa e ascoltare le canzoni. Anche quest’anno i brani di Sanremo dominano le classifiche, per me è gioia pura. Una delle più grandi soddisfazioni è quando sali in macchina e cominci a sentire le canzoni del Festival. Sapere che Ossessione di Samuray Jay è diventata una hit è una bella sensazione”.

Andrea Delogu ha detto di essere pronta a tornare sul palco con Carlo Conti. Una coppia ormai ben collaudata come ha sottolineato la conduttrice in conferenza: “Ho capito davvero il senso di questo lavoro osservandolo mentre conduceva una diretta. Poco prima dell’inizio di Sanremo, nei momenti che precedevano la sigla, si è girato verso Marco Masini e gli ha chiesto scherzosamente come stesse andando la sua Fiorentina. Quel momento mi ha fatto comprendere che questo mestiere, come dice lui stesso, deve essere prima di tutto divertimento: bisogna trasmettere gioia e leggerezza al pubblico. Allo stesso tempo, però, occorre essere consapevoli della responsabilità che comporta e del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Noi abbiamo sempre affrontato questo compito con grande serietà e rispetto. Per questo mi ritengo molto fortunata di poter fare questo lavoro”.

Durante la conferenza stampa, noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al Direttore Williams Di Liberatore di commentare il tema dell’inizio della prima serata dopo le recenti dichiarazioni di Gerry Scotti. Il conduttore ha riferito di recente di aver sentito Stefano De Martino e di esserci accordati per terminare alle 21.30 i loro rispettivi programmi. Al riguardo, Di Liberatore ha fatto sapere: “Stiamo portando avanti un percorso importante e, naturalmente, il processo è molto più complesso di quanto possa apparire dall’esterno. In questo momento la situazione è ancora in fase di valutazione. Io rimango dell’opinione personale che qui stiamo parlando del rispetto dei telespettatori. Stiamo facendo delle riflessioni però non è ancora deciso nulla”.