Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella quarta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 22 al 26 giugno.

Far Away, trame episodi al 26 giugno: Alya vola a Istanbul

Cihan va a trovare Mine in ospedale, dove è ricoverata per problemi di salute. Durante la visita i due parlano apertamente del futuro, e Cihan le rivela che dovrà sposare Alya, una decisione che sembra inevitabilw per mantenere certi equilibri familiari.

Nel frattempo però, Alya è determinata a liberarsi dal controllo della famiglia Albora, e lascia la casa di Nare per dirigersi all’aeroporto di Mardin. Prima Kadir e poi Cihan tentano di fermarla, ma arrivano troppo tardi: lei riesce a partire per Istanbul. Qui punta a ottenere un nuovo pssaporto per il piccolo Deniz attraverso il consolato. Dopo averla seguita a distanza, Cihan e Kadir la affrontano e la convincono ad accettare di restare nello stesso albergo prima di rientrare.

Paura per Deniz nelle prossime puntate Far Away

Alla villa Nare si interroga sui motivi che possono aver portato il fratello a cambiare idea sul matrimonio con Alya, e Cihan decide di mostrargli il video lasciato da Boran.

Nel frattempo Demir cerca di rafforzare la sua posizione avvicinandosi a Ecmel, e provando a coinvolgerlo nei suoi affari.

Alya accusa la lontananza dal figlio e prova a telefonargli, ma Sadakat sottrae il telefono al piccolo. In seguito arriva la notizia che Deniz è malato: una forte febbre del bambino spinge Cihan e Alya a rientrare immediatamente. Tornata lla villa, la donna affronta Sadakat e afferma che non intende separarsi mai più da suo figlio.

Alya accetta di sposare Cihan: news Far Away

Il benessere del figlio è la priorità per Alya, e per garantire al piccolo un futuro sereno la donna accetta di sposare Cihan. Parlando con lui però, precisa che si tratterà solo di un matrimonio di facciata, regolato da condizioni precise. Cihan accetta.

Gli eventi prendono però una direzione imprevista nel momento in cui Sadakat – ossessionata dall’idea di dover difebndere la sua famiglia – spara ad Alya. La protagonista rimane gravemente ferita e viene trasportata in ospedale. I medici decidono poi di operarla in gran segreto, per evitare che quanto accaduto possa dare il via a una serie di inchieste giudiziarie. L’operazione riesce, e Alya viene dichiarata fuori pericolo. A quel punto Cihan decide di portare comunque avanti i preparativi per le nozze, nel tentativo di proteggerla. Questo lo pone in una posizione di conflitto con la madre.Tornata a casa, Alya vorrebbe scoprire chi sia stato a spararle e inizia a fare domande, ma Cihan decide di non rivelarle che è stata Sadakat.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il tentativo di non rivelare ad Alya il nome del suo aggressore si rivela più difficile del previsto. In molti si interrogano sull’accaduto e iniziano a sospettare che qualcosa non torni. Alla fine è la stessa Sadakat a rivelare alla donna di essere stata lei a spararle. Prosegue poi dicendole che anche Cihan era al corrente dell’accaduto.

Alya è sconvolta, ma nonostante ciò decide di non denunciarla. Quando alcuni poliziotti si presentano alla villa, a seguito di una segnalazione, la donna dice loro di essersi ferita accidentalmente da sola.

Cihan le chiede i motivi che l’hanno portata a mentire per proteggere Sadakat, e la protagonista afferma di essere disposta a tutto – anche a mettere la sua vita in pericolo – per amore di Deniz. L’uomo scopre poi che a fare la segnalazione alla polizia è stato Sahin e lo affronta. Quest’ultimo accusa Sadakat di aver manipolato e ingannato Ecmel, ma Cihan si rifiuta di credergli. Subito dopo raggiunge la madre a casa di Fidan, e lei racconta la sua versione dei fatti, svelando ciò che è realmente accaduto anni prima tra lei ed Ecmel.