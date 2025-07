Cosa ci attende nelle puntate future di Beautiful? Luna, dopo essere stata smascherata da Will, si darà alla fuga. La figlia di Poppy però non lascerà Los Angeles, ma si preparerà a sferzare il colpo finale contro l’odiata Steffy. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni americane Beautiful: Luna è ancora a Los Angeles

Il piano elaborato da Will Spencer con la polizia non ha dato gli esiti sperati: Luna Nozawa ha fiutato l’inganno e – dopo aver smascherato il figlio di Bill – si è data alla fuga. La giovane lascerà Los Angeles? Coloro che speravano che Nozawa – sapendosi ormai ricercata – avesse deciso di lasciare il Paese, resteranno delusi. Non solo la giovane resterà a Los Angeles, ma si avvicinerà pericolosamente a Steffy. Assunta una nuova identità, la ragazza si preparerà a portare a termine il suo piano servendosi del piccolo Hayes.

Abbiamo già avuto modo di scoprire che Luna si presenterà sotto falso nome all’asilo per l’infanzia allestito nella villa sulla spiaggia di proprietà di Bill Spencer. Facendosi passare per Sunshine, la giovane Nozawa riuscirà a conquistare la fiducia dell’insegnante – la signorina Dylan – e a farsi assumere per lavorare con i bambini.

Luna pronta ad attirare Steffy nella trappola nelle prossime puntate Beautiful

Tutto sembrerà essere ormai pronto, e Luna si preparerà a far scattare la sua trappola per Steffy. Dopo essersi procurata una pistola di contrabbando, la ragazza si servirà del piccolo fratellastro Hayes per attirare Steffy. Luna realizzerà un origami di carta con il bambino. La creazione conterrà un disegno che la moglie di Finn riterrà inappropriato, motivo per cui contatterà l’insegnante. Verrà così a conoscenza della presenza di una nuova e misteriosa assistente, che susciterà la sua attenzione a tal punto da chiedere alla maestra del figlio un incontro di persona.

A quel punto Luna minaccerà la signorina Dylan, costringendola a convocare la giovane Forrester all’asilo. Subito dopo legherà e imbavaglierà l’insegnante e si preparerà ad attendere la donna che – a suo modo di vedere – rappresenterà l’unico ostacolo a una sua vita serena con Finn.

Beautiful, spoiler Usa: Luna affronta Steffy

Steffy si recherà all’appuntamento con la signorina Dylan, ma ad attenderla troverà Luna. Nozawa le punterà contro l’arma, e le racconterà di nuovo della sua infanzia con una madre tossicodipendente e di facili costumi, accusando la figlia di Ridge di essere l’unico ostacolo tra lei e Finn, quel “cugino” gentile che in realtà si è rivelato essere suo padre. Luna le ribadirà che – senza di lei – potrà finalmente costruire un rapporto con Finn e ritrovare una famiglia felice che comprenda anche Hayes e Sheila.

Steffy si troverà così per la seconda volta in pericolo di vita a causa della follia di Luna. Nel frattempo Sheila Carter scoprirà il piano della nipote grazie a una conversazione con Taylor, e accorrerà alla casa sulla spiaggia, pregando di arrivare in tempo per salvare la giovane Forrester.

Spoiler americani Beautiful, tre persone coinvolte nella sparatoria

Stando a quanto riportato dagli spoiler americani, le conseguenze del piano di Luna saranno davvero drammatiche. Pur non facendo il nome delle persone che resteranno coinvolte nella sparatoria, rivelano infatti che saranno in tre a rimanere colpiti dalle pallottole.

I feriti verranno immediatamente trasportati in ospedale, dove saranno affidati alle cure di Li Finnegan, Grace Buckingham e Bridget Forrester. Le anticipazioni che arrivano da oltreoceano rivelano però che uno di loro non riuscirà a salvarsi. Di chi si tratterà?

Chi resterà ferito nella sparatoria? Le ipotesi

A questo punto non possiamo che fare delle ipotesi, partendo dal fatto che – nel momento in cui scatterà la trappola – all’asilo saranno presenti Luna, Steffy, la signorina Dylan e Sheila. Non possiamo neppure trascurare Finn, che dopo essere stato informato dalla moglie del colloquio potrebbe decidere di raggiungerla sulla spiaggia. D’altronde il giovane medico non compare tra coloro che si prenderanno cura delle vittime della sparatoria: sarà lui stesso un ferito?

Al momento appare abbastanza probabile che Sheila sia una delle persone rimaste ferite, e non possiamo escludere che la decisione della Carter di mettere in pericolo la sua vita per cercare di salvare la nuora, possa essere un espediente usato dagli sceneggiatori per darle uno spiraglio che le permetterebbe di conquistare uno spazio nella vita del figlio.

Appare piuttosto improbabile invece, che si tratti dell’escamotage per far uscire di scena Luna o Steffy, entrambe prossime a lasciare (almeno temporaneamente) il cast, visto che un recente post su Instagram dell’attrice Katherine Kelly Lang (Brooke Logan nella soap) mostra la copertina di un copione nel quale si vedono distintamente le due donne sul set a settembre.

Chi saranno le tre persone che rimarranno ferite, e soprattutto chi tra queste non ce la farà? Dovremmo attendere ancora qualche giorno per scoprirlo. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Beautiful.