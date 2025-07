Beautiful è una delle soap più longeve della tv italiana, e il segreto del suo successo è legato alla capacità degli autori di trovare sempre nuovi colpi di scena. Mentre nel nostro Paese i fans trattengono il fiato per il destino di Eric Forrester, oltreoceano sono tutti in ansia per l’esito di una storyline che vede protagonisti Luna Nozawa e Will Spencer. Ecco cosa rivelano gli spoiler americani (e cosa vedremo prossimamente su Canale 5).

Anticipazioni americane Beautiful: Luna ossessionata da Will Spencer

Luna Nozawa verrà liberata. Grazie all’intervento di Bill Spencer la giovane uscirà dal carcere. Nel preciso momento in cui tornerà libera, la ragazza avrà come obiettivo quello di liberarsi di Steffy. Dopo aver scoperto che Finn non è suo cugino, ma il suo padre naturale, Nozawa penserà che il solo ostacolo per una vita con lui sia rappresentato dalla figlia di Ridge, e cercherà in ogni modo di liberarsi di lei.

Tuttavia anche Steffy, Finnegan e il vicecapo Baker saranno perfettamente consapevoli del pericolo che rappresenta la ragazza e cercheranno un modo per farla tornare dietro le sbarre. L’occasione si presenterà quando Will Spencer si dichiarerà pronto a collaborare. Luna non farà mistero di provare un certo interesse (o forse sarebbe meglio dire una vera e propria ossessione) per il figlio dell’editore, e lui penserà di sfruttare questa situazione a proprio favore.

Spoiler americani Beautiful: Will si dichiara a Luna, ma lei fiuta la trappola

Will si presenterà così a casa di Luna, con un registratore nascosto sotto la giacca, e le farà intendere di essere interessato a lei. Il giovane le dirà di aver definitivamente chiuso con Electra Forrester. Successivamente proseguirà dicendole che lei, al contrario della sua “ex”, rappresenta un’alternativa ben più eccitante. Ovviamente si tratterà di una “recita” creata a regola d’arte da Will e dalla polizia. Tuttavia questa scenetta, seppur ben preparata, non riuscirà a ingannare Luna. Nozawa ripenserà ai precedenti rifiuti del giovane e fiuterà la trappola.

Piano fallito quindi? Assolutamente no. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani Luna si darà alla fuga dopo quell’incontro. Sebbene non trapelino ancora notizie certe sulla quantità di informazioni che la giovane condividerà con l’amato, prima di fiutare la trappola, appare molto probabile che si lascerà sfuggire qualche parola di troppo sulle sue intenzioni omicide verso Steffy, tanto che (dopo aver capito di essere stata scoperta) non le rimarrà che fuggire.

Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete che gli autori erano impegnati a trovare un modo per far uscire Luna dal cast, dopo che l’attrice che la interpreta – Lisa Yamada – aveva reso noto di aver accettato di partecipare a una nuova serie americana, che l’avrebbe tenuta per un po’ fuori dal set di Beautiful. Sarà proprio questo l’espediente usato dagli sceneggiatori per la sua uscita di scena?

News Beautiful: Sheila parla con Deacon della trappola organizzata per Luna

La trappola organizzata per spingere Luna Nozawa a confessare ricorderà molto quella a suo tempo messa in atto da Bill Spencer e Ridge Forrester nei confronti di Sheila Carter. La rossa non potrà fare a meno di notare quanta somiglianza vi sia nell’escamotage usato per far cadere in trappola sua nipote e quello che era servito a smascherare lei in passato.

Sebbene neppure lei si mostrerà incline a dare fiducia alla nipote, parlando con Deacon rimarcherà che l’arma del tradimento sembrerà essere quella preferita dagli Spencer. Sheila farà notare a Sharpe come, l’editore prima e suo figlio poi, avranno dimostrato di essere pronti a far leva sui sentimenti per spingere chi prova qualcosa per loro a tradirsi.