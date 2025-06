Luna Nozawa non tarderà a mostrare (di nuovo) il suo vero volto. Dopo aver cercato di sbarazzarsi definitivamente di Steffy una prima volta, la figlia di Poppy tornerà alla carica nelle prossime puntate Beautiful. Ecco cosa rivelano gli spoiler americani sulle trame future della soap.

Anticipazioni Beautiful: Luna sarà davvero cambiata?

La figlia di Poppy Nozawa è entrata a far parte dell’azienda Forrester mostrando una “facciata” di brava ragazza, ma purtroppo questa si rivelerà (appunto) solo una maschera. In realtà la giovane nasconde un animo violento, che non tarderà a riemergere.

Dopo aver ucciso due uomini, la ragazza penserà di sbarazzarsi di una testimone scomoda rinchiudendola in una gabbia all’interno di una palazzina di prossima demolizione. La testimone non sarà altro che Steffy, e per la figlia di Ridge saranno momenti di terrore nel pericolo che le ruspe – chiamate a svolgere il loro lavoro – finiscano l’opera di Luna.

Solo in extremis Steffy riuscirà a salvarsi, e a denunciare la ragazza che finirà così in prigione. Quando tornerà libera, Luna non tarderà a mostrare astio nei confronti della giovane Forrester, e il suo risentimento aumenterà quando scoprirà l’identità del padre biologico. Nel momento in cui Nozawa scoprirà di essere figlia di Finn, realizzerà che la presenza della moglie di quest’ultimo sarà l’unico ostacolo nel riavvicinamento con il genitore.

Steffy non sarà infatti disposta ad accettare nella sua famiglia colei che in passato aveva cercato di ucciderla. Luna cercherà di conquistare la fiducia del giovane medico e della moglie mostrandosi cambiata, ma la figlia di Ridge farà fatica a credere nella sua redenzione.

Steffy non si fiderà di Luna nelle prossime puntate Beautiful

Proprio come accaduto in precedenza con Sheila Carter, Steffy farà fatica a credere in un cambiamento della ragazza che avrebbe voluto vederla morta in passato. Se con la madre naturale di Finn i rapporti sembreranno ormai procedere senza intoppi, tanto che la rossa vivrà un momento idilliaco con la nipote che si mostrerà felicissima di avere un rapporto con la nonna, la figlia di Ridge non sarà disposta ad accettare Luna e aprirgli le porte di casa sua.

La stessa Sheila finirà per allontanarla, dopo un primo momento in cui si sarà schierata dalla sua parte, nel timore che questa alleanza possa tornare a incrinare i rapporti con la famiglia del figlio. Il voltafaccia di Sheila apparirà a Luna come l’ultimo affronto, arrivato dall’unica parente che fino a quel momento sarà stata schierata con lei, e non farà che aumentare il suo astio.

Luna pronta a uccidere Steffy: tensioni a Beautiful

Proprio come aveva pensato Sheila in passato, Luna riterrà che l’unico ostacolo a una vita insieme a Finn sia rappresentata dalla presenza di Steffy, e penserà a un modo per sbarazzarsi di lei.

La giovane Nozawa acquisterà una pistola di contrabbando e preparerà un agguato per la figlia di Ridge. Il suo espediente funzionerà? Al momento non sappiamo se gli sceneggiatori hanno predisposto un’uscita di scena (anche solo temporanea) di Steffy proprio a seguito dell’attentato di Luna, o se questo evento sarà l’espediente narrativo che farà uscire di scena la stessa Nozawa. Entrambe le attrici che le interpretano infatti, sono al momento protagoniste di vicende familiari e professionali che potrebbero richiedere una loro, seppur temporanea, assenza dal set di Beautiful.

Jacquelina MacInnes Wood, che nella serie Usa interpreta la figlia di Ridge e Taylor, ha recentemente annunciato una nuova maternità, mentre Lisa Yamada (Luna Nozawa nella soap) è entrata nel cast della serie Elle, prodotta da Prime Video. Se per quest’ultima gli sceneggiatori potrebbero anche aver previsto un’uscita definitiva dal set, difficilmente escluderanno Steffy dalle trame. Con molta probabilità la sua temporanea assenza potrebbe essere “celata” dall’esigenza di allontanarsi (di nuovo) da Finn e da Los Angeles a seguito della vulnerabilità di quest’ultimo nei confronti della figlia.