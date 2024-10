Una new entry farà il suo ingresso tra qualche settimana nella soap americana Beautiful. L’arrivo di Luna, figlia di Poppy Nozawa e nipote di Li Finnegan, seminerà il terrore a Los Angeles, mostrandosi addirittura più spietata di Sheila Deacon.

Beautiful, spoiler americani: chi ha ucciso Tom Starr e il cameriere Hollis?

Nelle nostre precedenti anticipazioni vi avevamo svelato che un duplice omicidio a Il Giardino scuoterà gli animi dei protagonisti. Il ritrovamento dei cadaveri di Tom Starr e di Paul Hollis e i risultati delle analisi, che dimostreranno che entrambi sono morti a seguito di un’overdose causata della stessa droga, porteranno tutti a chiedersi se un nuovo serial killer si stia aggirando per le strade di Los Angeles.

Se in un primo momento il pensiero era andato a Sheila Carter, ben presto gli inquirenti avranno escluso tale ipotesi, visto che la perfida rossa sembrerà avere imboccato la retta via, e trascorrerà le sue giornate tranquille nei panni della nuova signora Sharpe accanto a Deacon.

Poppy Nozawa sospettata dei delitti nei prossimi episodi Beautiful

Altre indagini porteranno a sospettare di Poppy Nozawa – la sorella di Li Finnegan – che finirà anche dietro le sbarre con l’accusa di duplice omicidio. Le accuse a suo carico saranno davvero pesanti, visto che la donna avrà avuto un valido motivo per uccidere Tom Starr, con il quale in passato aveva avuto una relazione e che – almeno stando a quanto affermerà la donna – sarà il padre di sua figlia Luna.

Oltre a questo la polizia rinverrà un vecchio zaino con delle lettere indirizzate a Poppy, proprio nell’appartamento in cui la donna avrà vissuto fino al momento di trasferirsi a casa di Bill Spencer. Ad allungare l’elenco delle prove ci sarà anche la dichiarazione di Sheila, che racconterà di aver visto Holli poco prima di morire con in mano quello zaino.

Si sarebbe quindi trattato di un testimone “scomodo” da eliminare? Come se ciò non bastasse si scoprirà che Poppy – fino a qualche mese prima – avrà fatto uso di quella sostanza stupefacente che ha ucciso i due uomini. Tuttavia Nozawa si dichiarerà innocente, e il mistero sembrerà infittirsi.

Beautiful, anticipazioni Usa: Luna ha incastrato sua madre

Chi avrà ucciso i due uomini? La verità non tarderà ad arrivare, e presto scopriremo che l’autore (o per meglio dire l’autrice) del duplice omicidio sarà Luna, la figlia di Poppy e cugina di Finn.

La giovane avrà fatto in modo di incastrare sua madre, predisponendo una serie di prove schiaccianti che portassero direttamente alla donna. Dopo aver seminato il panico a Il Giardino, Luna sarà pronta a portare a termine altri atroci delitti. La lista delle sue potenziali vittime non si sarà infatti esaurita con l’uccisione di Hollis e di Tom Starr, e nell’elenco vi sarà anche il nome di Steffy Forrester Finnegan. Cosa avrà in mente Luna? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news The Bold and the Beautiful.