Beautiful (The Bold and The Beautiful) è la soap opera più amata e seguita al mondo. La sua longevità è nota a tutti: proprio l’anno scorso, in data 23 marzo, ha spento ben 30 candeline! Ma a quanti episodi corrispondono tutti questi anni di tormenti amorosi, tradimenti, misteri e ritorni improvvisi? Ebbene, abbiamo quasi raggiunto (mi ci metto in mezzo anch’io!) la bellezza di 8000 puntate!

Beautiful raggiunge 8000 puntate!

Di nascita statunitense, Beautiful ha raccontato (finora) le vicende di tre generazioni, appassionando a sua volta generazioni di fan. Partendo da Eric e Stephanie e passando per Ridge e Brooke, siamo arrivati ad assistere alla storia di Steffy e degli altri figli dei figli. E chissà che un giorno non vedremo un Bill canuto e sua nipote Kelly diventata una bellissima ventenne alle prese con qualche triangolo amoroso proprio come il padre Liam!

Insomma, questa soap opera, come i suoi protagonisti, pare avere il dono dell’immortalità e, nonostante alcune trame di oggi sembrino quelle di ieri, continua a tenere incollati allo schermo milioni di affezionati telespettatori.

The Bold and The Beautiful, trasmesso per la CBS, esordì negli Stati Uniti nel lontano 1987 (23 marzo). Arrivò in Italia tre anni dopo (giugno 1990) e attualmente la sua programmazione nel nostro paese, rispetto a quella americana, è in ritardo di nove mesi. Sta di fatto che, se sui nostri schermi sono stati trasmessi finora circa 7800 episodi, negli USA si sta per raggiungere il traguardo di 8000 puntate!

Quando verrà trasmesso l’episodio numero 8000?

In occasione del memorabile evento, ovviamente, i membri del cast e tutto lo staff si apprestano a festeggiare! Nella foto qui sotto possiamo vedere John McCook, Katherine Kelly Lang (nei panni di Eric e Brooke fin dalla primissima puntata) e Hunter Tylo (Taylor Hayes, tornata dopo una grande assenza). In mezzo a loro, il produttore Bradley Bell.

We’re celebrating the holidays AND #Bold8000 with our wonderful cast and crew. 💫 Follow along on our Instagram stories! #BoldandBeautiful pic.twitter.com/rQPQ1ze2Kh — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) December 14, 2018

Ma quale sarà il giorno esatto in cui la CBS manderà in onda la puntata numero 8000? I fan americani potranno festeggiare con i loro beniamini venerdì 4 gennaio 2019. In Italia se ne parlerà tra 9 mesi, verso ottobre 2019…