Cosa ci attende nella settimana dal 25 al 31 gennaio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo al confronto tra Liam e Finn. Lo Spencer non potrà fare a meno di far notare al marito di Steffy le possibili conseguenze legate alla presenza di Sheila nella loro vita.

Beautiful, trame settimanali 25-31 gennaio 2025

Liam accusa Finn di aver messo a repentaglio la vita di Kelly a causa della sua negligenza. Lo rimprovera aspramente, sottolineando i pericoli a cui espone tutta la famiglia a causa del suo legame con Sheila. La Carter rappresenta un pericolo costante per tutti loro e Liam non può restare a guardare.

Da parte sua Finn fa notare a Liam con fermezza l’unicità del suo amore per Steffy, il giovane Spencer ammette di non aver mai smesso di amarla, e afferma di essere convinto che il loro legame sia indissolubile.

Spoiler Beautiful, Hope provoca Steffy

Nel frattempo Steffy è negli uffici della Forrester e cerca di mostrare una parvenza di normalità. Quando però arrivano Brooke e Hope, la figlia di Ridge è costretta a rivelare di essersi trasferita a casa di Eric con i bambini. Steffy prova a spiegare i motivi della sua decisione, e dice che – pur amando Finn – non può mettere a repentaglio la vita dei suoi figli con la vicinanza di Sheila.

Hope – pur mostrandosi dispiaciuta per la crisi coniugale di Steffy e Finn – non può fare ameno di notare che il distacco creatosi nella coppia potrebbe portare a un possibile riavvicinamento con Liam. La figlia di Ridge evita di rispondere alle provocazioni della Logan, ma quando rientra a casa riceve la visita di Liam, che dapprima le racconta dello scontro avuto con Finn, e poi le ribadisce il suo amore.

Ridge affronta Finn nei prossimi episodi Beautiful

Ridge si reca in ospedale per parlare con Finn. Forrester rimprovera al genero la sua tolleranza con la donna che ha quasi ucciso Steffy in passato, e lo spinge a riflettere sulle possibili conseguenze che avrebbe potuto avere la sua negligenza sulla spiaggia. Il medico – da parte sua – cerca di giustificarsi dicendogli che il legame di sangue che lo lega a Sheila non può certo essere cancellato.

Le parole di Finn non bastano a convincere Ridge, che se ne va invitandolo a tenere sua madre naturale lontana dalla loro famiglia.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Se il matrimonio tra Steffy e Finn sembra essere entrato in un vicolo cieco, quello tra Hope e Liam rischia di non vedere mai più la luce. La giovane Logan parla con Brooke della fine della sua unione, e ammette di avere grosse responsabilità su quanto accaduto con Thomas. Pur amando ancora Liam, Hope non ce la fa più a vivere con quel continuo senso di oppressione che scaturisce dai sentimenti di Liam per Steffy.

Mentre Finn si precipita da Steffy per implorarla di non distruggere il loro matrimonio, Ridge decide di andare alla Spencer Publications per affrontare Liam e chiedergli cosa prova per Steffy. Il divorzio tra Liam e Hope lo ha renderà un uomo libero, e Ridge vuole sapere se lui spera ancora di riconquistare Steffy, che a sua volta si è allontanata da Finn a causa della minaccia rappresentata da Sheila.

Liam non può che ammettere di amare ancora la figlia di Ridge e – pur affermando di non aver mai avuto intenzione di sabotare il suo matrimonio con Finn – dichiara che non sprecherà l’occasione per potersi riavvicinare a lei se dovesse presentarsi. Spencer ribadisce a Ridge che Finn si è mostrato inaffidabile, sia mettendo a rischio la vita di Kelly, sia consentendo a Sheila di riavvicinarsi a loro.