Quella che ci attende sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans di Beautiful. La soap americana in onda su Canale 5 sette giorni su sette promette di tenerci con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 27 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Beautiful, trame e anticipazioni al 27 marzo

La vicinanza tra Hope e Finn preoccupa molto Brooke. La donna si reca a trovare la figlia e la nipote Beth – che dopo la recente malattia è ormai in ripresa – portando con sé una ciotola di zuppa e una borsa di consigli. Sebbene l’atmosfera sembri serena, Brooke si rende conto che la figlia sta vivendo un periodo di forte tensione emotiva e la invita a confidarsi.

La moglie di Ridge non impiega molto tempo a capire che il motivo di tale turbamento è Finn: sua figlia – messa alle strette – ammette di provare una forte attrazione per il marito di Steffy.

Sua madre a quel punto le consiglia di non cedere a fantasie con il giovane medico, e ad accantonare la possibilità di una relazione con lui prima che sia troppo tardi.

Trame settimanali Beautiful: Steffy si sfoga con Ridge

Mentre Brooke cerca di dissuadere sua figlia dall’intraprendere una relazione con il giovane medico, Steffy si trova alla villa sul mare con suo padre Ridge e il fulcro della loro conversazione è lo stesso. La giovane Forrester si sfoga con suo padre e gli rivela i suoi timori su un possibile avvicinamento del marito alla Logan, sottolineando che quella vicinanza potrebbe anche indurre Finn a riallacciare i rapporti con la madre biologica.

Ridge non può che condividere le preoccupazioni di Steffy.

Beautiful, cos’altro accade nella serie tv americana di Canale 5?

Non tutti però vedono l’amicizia tra Hope e Finn come una cosa negativa: quando Brooke ne parla con Deacon, lui si dice contento al pensiero che la figlia dimostri una buona apertura mentale, e che sia convinta del fatto che Sheila abbia diritto a un’altra chance con suo figlio.

Negli uffici della Forrester intanto Steffy e Hope si scontrano duramente. Ridge cerca di riportare la calma, ma finisce per schierarsi con la figlia e la cosa rrita ancora di più Hope.

Poco dopo Forrester convoca una riunione con Carter, la figlia e Hope, per parlare loro degli importanti cambiamenti che intende apportare all’azienda di moda. Ridge comunica loro che ha proposto a Brooke il posto di co-amministratore delegato, una scelta che permetterà allo stilista di dedicarsi completamente alla realizzazione di capi di abbigliamento, senza doversi accollare decisioni burocratiche. Steffy è contrariata dal fatto che il padre non l’abbia interpellata prima di prendere una decisione così importante.