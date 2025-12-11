Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 13 al 19 dicembre su Canale 5 assisteremo alle riflessioni di Deacon, sempre più convinto di aver sbagliato a non fermare la cremazione di Sheila. Sharpe continua a chiedersi se quella rapida visione in cui ha visto tutte le dita ai piedi della donna sia stata solo un’illusione o piuttosto la dimostrazione che non si trattava della Carter. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon sconvolto

Il cadavere all’obitorio aveva davvero tutte le dita dei piedi, o è stato solo frutto della sua immaginazione? Deacon non riesce a cancellare dalla mente quell’attimo fugace in cui ha visto il cadavere e l’immagine dei piedi con tutte le dita.

Ripensando al fatto che Sheila si era amputata un dito per far credere a tutti di essere stata assalita da un orso e inscenare la sua morte, Deacon si chiede se quel cadavere fosse veramente quello della donna che amava, o se Sheila abbia ingannato tutti per la seconda volta!

Questi pensieri lo portano a rimpiangere il fatto di non aver bloccato la cremazione, con l’obiettivo di dare una risposta a tutti i suoi dubbi.

Deacon si confida con Finn nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo la commemorazione di Sheila finisce, e Finn torna a casa dove trova ad attenderlo la moglie. Steffy gli chiede notizie sulla cerimonia, e se fossero presenti anche Hope e Deacon. Lui risponde affermativamente, prima di ringraziarla per la solidarietà che gli mostra in un periodo così difficile.

La loro conversazione viene interrotta da una chiamata di Deacon, che agitato chiede a Finn di raggiungerlo al Giardino per parlare di una cosa importante che riguarda proprio Sheila. Quando gli rivela che la donna cremata non era la sua madre biologica, e che aveva tutte le dita dei piedi, Finn appare incredulo, e prova a giustificare il comportamento di Deacon definendolo come reazione dolorosa e irrazionale di un uomo in lutto. Ma Deacon sembra così sicuro di quello che ha visto, che anche il giovane medico inizia a chiedersi se Sheila possa davvero essere ancora viva.

Beautiful spoiler: Liam va da Steffy

Spencer prende il pretesto di dover portare un pelouche a Kelly per recarsi a casa di Steffy. In realtà il giovane vuole sapere se lei è riuscita a superare il trauma dopo avere ucciso Sheila, e quali siano i rapporti con Finn, soprattutto dopo che lui ha deciso di partecipare alla cerimonia commemorativa per la madre biologica.

Lei cerca di tranquillizzarlo, ma non può fare a meno di chiedersi cosa avesse Deacon di così importante da comunicare a Finn.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Nel frattempo alla Forrester si comincia a pensare a un futuro senza Thomas. Hope ricorda che – quando il giovane abbandonò il posto di stilista – né Eric e né Zende riuscirono a sostituirlo, interpretando la sua visione creativa.

La giovane Logan è in ansia per il destino della Hope for the Future, e ne parla con R.J. Lui da parte sua cerca di tranquillizzarla e le promette di metterci il massimo impegno per non far pesare alla collezione l’assenza dello stilista. La sua dedizione viene premiata, e poco dopo è Steffy a congratularsi con lui, dopo aver visto i suoi nuovi schizzi. La figlia di Ridge è convinta che R.J. possa lavorare al fianco di Zende e Luna, e portare ancora più in alto la collezione. Purtroppo però, la collaborazione a tre sembra messa a dura prova da una decisione della figlia di Poppy, che angosciata per il tradimento (involontario) con Zende, decide di rivelare a R.J. quanto accaduto.

Intanto Deacon trova nel computer di Sheila degli strani messaggi, scritti da una certa Sugar: è questa la soluzione del mistero?