Le anticipazioni di Beautiful in onda dall’8 al 14 giugno 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla discussione tra Brooke e Katie riguardo al gesto che Taylor ha compiuto anni prima. Katie è sorpresa dal fatto che sua sorella le abbia tenuto nascosto così a lungo il fatto che la dottoressa Hayes abbia cercato di uccidere Bill in passato.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Taylor tenta il suicidio

Taylor comunica a Steffy la sua decisione di costituirsi, per mettere fine al ricatto di Bill, ma Steffy cerca di dissuaderla. La ragazza si confida con Brooke e anche la Logan si mostra d’accordo con lei, ma Taylor è in crisi.

Dopo aver scritto una lettera d’addio la dottoressa Hayes prende delle pillole. Solo l’arrivo di Brooke riesce ad evitare il peggio. La Logan si reca a casa di Taylor per convincerla a non costituirsi, e la trova immersa in un sonno profondo, poi vede il flacone delle pillole vuoto e intuisce la verità. Brooke si preoccupa molto ma poi, chiarito il malinteso, invita Taylor a trasferirsi a casa sua. La dottoressa Hayes la ringrazia, ma chiede del tempo per riflettere.

Intanto Steffy – ignara di quanto sta accadendo alla villa sul mare – parla con Finn e gli racconta sollevata che adesso ha il sostegno di Brooke.

Anticipazioni Beautiful, Deacon va a villa Forrester

Sheila si reca a casa di Deacon e gli dice che non è disposta a lasciare che nessuno – tanto meno Katie – possa intromettersi tra lei e lo Spencer. Poco dopo però è lo Sharpe a sorprendere Sheila, presentandosi a villa Forrester.

Nel frattempo Thomas prova a convincere Hope a restituirgli il ruolo di stilista alla “Hope for the Future” ma lei rifiuta.

Spoiler Beautiful: Thomas e Hope si contendono l’affidamento di Douglas

Thomas consegna a Hope e Liam i documenti con cui vuole dare a Douglas la possibilità di scegliere con chi vivere. Il bambino – consultato da Hope – esprime il desiderio di vivere con loro.

Più tardi, davanti al giudice, Thomas chiede a Steffy di testimoniare a suo favore, poi sia lui che Hope fanno un accorato appello a Douglas. Successivamente il bambino ciene chiamato in tribunale per scegliere il suo tutore legale. Con chi deciderà di vivere Douglas? Non è da escludere che possa sorprendere tutti con una scelta clamorosa e sorprendente.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.