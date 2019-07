Cosa accadrà di nuovo nelle prossime puntate americane di Beautiful? Le ultime news provenienti dagli Stati Uniti ci svelano che Xander avrà in mano un’importante prova contro Thomas. Avant, quindi, affronterà il pericoloso figlio di Ridge, mettendo a rischio anche la sua vita. Ecco le anticipazioni americane della soap.

Beautiful anticipazioni americane: Xander scopre qualcosa che potrebbe incastrare Thomas

Del trio coinvolto nello scambio di culle, Xander è quello più intenzionato a far uscire la verità, seppur non abbia ancora parlato. Non solo. Il cugino di Maya è anche il più convinto del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma.

Xander, assieme a Flo, crede fermamente che l’incidente in cui ha perso la vita la sua ex sia stato causato da Thomas. Al giovane Avant, infatti, non è sfuggito il morboso interesse che lo stilista nutre per Hope e la caparbietà con cui sta tentando di far tacere tutti affinchè la Logan non venga a sapere che Beth è viva e molto vicina a lei.

Per dimostrare la colpevolezza di Thomas, Xander si rivolge quindi a Charlie, capo della sicurezza della Forrester Creations: dal fidanzato di Pam otterrà dei consigli di investigazione e riuscirà a trovare una prova contro il killer di Emma!

Fearing that Thomas is hiding something, Xander goes to Charlie for a favor. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/SevmEnGJH5 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/MYgb6xwZPg — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 6, 2019

Al momento non siamo a conoscenza dei dettagli e di quale indizio si tratti, ma presto lo scopriremo!

Beautiful anticipazioni trame americane: Xander affronta Thomas

Xander parla con Zoe e cerca di convincerla che Thomas ha provocato la morte di Emma. La modella non crede Thomas capace di uccidere ma il fidanzato dichiara di avere una prova.

Successivamente, il cugino londinese di Maya si reca dal diretto interessato e lo affronta a muso duro. A questo punto, vista l’instabilità di Thomas, anche Xander, come la povera Emma, sarà in pericolo.

SNEAK PEEK at #BoldandBeautiful Next Week: Xander insists to Zoe that Thomas is responsible for Emma’s death. Brooke tells Katie and Donna about the proposal. Xander puts himself in danger and confronts Thomas about Emma. Brooke tells Hope her true feelings about Thomas. pic.twitter.com/4wU4Vbl3H7 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 5, 2019

Intanto, dopo che Hope ha ricevuto una tenera proposta di matrimonio dal piccolo Douglas (alla quale non ha potuto che rispondere sì), Brooke e Liam sono preoccupati per lei. Entrambi non si fidano di Thomas e lo ritengono ossessivo e approfittatore.

Who's ready for another explosive week on #BoldandBeautiful? 💥 pic.twitter.com/Py0sNkJmin — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 7, 2019

Fiori d’arancio in arrivo molto presto quindi? O Xander, che giusto poco tempo fa non è riuscito a impedire che Hope firmasse i documenti per annullare il matrimonio con Liam, ce la farà a fermarla prima che sposi il folle Thomas?