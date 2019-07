Le ultime anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che Hope verrà a sapere della notte di sesso fra Liam e Steffy. Sarà lo stesso Liam ad informarla, confuso e sorpreso del suo insolito comportamento. Come la prenderà Hope?

Beautiful anticipazioni americane: l’atteggiamento euforico di Liam fa infuriare Hope

Durante la festa sulla casa sulla scogliera, Liam beve il suo drink, ignaro che sia stato “corretto” da Thomas.

Thomas drugs Liam and then uses his erratic behavior to his advantage with Hope. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/MgNIcBRvox #BoldandBeautiful pic.twitter.com/FAXFPhRGG5 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 1, 2019

Il primogenito di Ridge, infatti, ha sciolto di nascosto nel bicchiere delle pasticche di disinibente acquistate da Vincent, sua vecchia conoscenza. Liam, quindi, si sente improvvisamente euforico e privo di freni e questo suo insolito comportamento fa innervosire Hope.

La Logan, dopo aver rifiutato un invito a ballare dal suo ex, lo accusa di non soffrire come lei per la morte di Beth (in realtà Phoebe). Thomas coglie la palla al balzo per convincerla che Liam è già andato avanti con la sua vita dopo l’annullamento (voluto da lei) del matrimonio e che si sente molto più sereno con Steffy e le bambine.

Beautiful anticipazioni puntate americane: il risveglio di Steffy e Liam

Steffy and Liam each process the fact that they made love today on #BoldandBeautiful. pic.twitter.com/cXKVoviY0Y — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 2, 2019

L’euforia di Liam prosegue anche dopo che gli invitati se ne sono andati: Spencer bacia Steffy e i due finiscono a letto insieme.

Al risveglio il giovane, seppur consapevole di ciò che ha fatto, si sente confuso e non capisce il motivo del suo comportamento così diverso dal solito. Dal canto suo, Steffy non si fa illusioni sulla possibilità di tornare assieme a Liam, almeno apparentemente…

Anticipazioni Beautiful, trame americane: Hope piange dopo la confessione di Liam

Liam, ancora scioccato, decide di informare Hope sulla notte trascorsa con Steffy. La figlia di Brooke, seppur incredula, non cede a rabbia o gelosia, poichè si è messa lei in quella posizione volendo a tutti i costi l’annullamento del matrimonio e convincendo la sorellastra a riprendere Liam sotto lo stesso tetto.

Resta il fatto che non si aspettava un riavvicinamento così intimo e immediato tra i due, e che non è ancora pronta per un taglio netto con l’uomo che ha sempre amato e sempre amerà. Le sue lacrime lo dimostrano.

Adesso per Thomas la strada sembra spianata: Hope è sicura che il posto di Liam sia accanto a Steffy. Questo vuol dire che accetterà la sua proposta di matrimonio (o meglio, quella di suo figlio Douglas)?

Today on #BoldandBeautiful, Douglas makes a big request of Hope with Thomas watching closely. pic.twitter.com/lskcLLptTx — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 5, 2019