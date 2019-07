A Beautiful prosegue senza sosta il diabolico piano di Thomas. Dopo aver ucciso Emma e drogato Liam, userà ancora una volta suo figlio Douglas per cercare di prendersi Hope. Il piccolo Forrester farà un’importante domanda alla Logan, la cui risposta potrebbe cambiare il destino di molte persone. Ecco le anticipazioni americane della soap.

Beautiful anticipazioni americane: Liam va a letto con Steffy

Se seguite le nostre anticipazioni americane di Beautiful, sapete da parecchio ormai che Thomas è ossessionato da Hope. Il giovane stilista, finora l’ultima persona a conoscenza dello scambio di culle, sa bene che se Hope venisse a sapere che Beth è viva tornerebbe con Liam. Per cui sta facendo di tutto affinchè la verità non venga a galla.

Per tappare la bocca a chi voleva parlare, ovvero Emma, l’ha fatta finire fuori strada lasciandola morire in un dirupo. Successivamente ha comprato della droga dal vecchio amico Vincent.

Thomas verserà quindi la droga nel bicchiere di Liam, facendo in modo di alterare il suo comportamento e “scioglierlo” un pò. In poche parole, Liam si sentirà più disinibito e finirà a letto con Steffy (con la quale è tornato a vivere, come inquilino, nella casa sulla scogliera).

Al suo risveglio, il figlio di Bill si sentirà confuso e non ricorderà esattamente come siano andate le cose.

Not realizing that his drink has been spiked, Liam behaves oddly today on #YR. pic.twitter.com/Ee7wdio0Ek — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 1, 2019

Come previsto da Thomas, Liam racconterà l’accaduto a Hope, allontanandola ancora di più da lui. La giovane, come dichiarerà a Brooke, vorrebbe stare con l’ex marito ma sarà ancora convinta che il giovane Spencer stia meglio senza di lei.

Intanto, mentre a Los Angeles si festeggia il 4 luglio, Wyatt chiederà a Flo di andare a vivere con lui.

This Fourth of July, come for the fun and stay for the fireworks! 💥 Don’t miss a minute of #BoldandBeautiful this week. pic.twitter.com/XTVsSIEhaU — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 30, 2019

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Douglas chiede a Hope di sposare Thomas

Dopo aver spinto Liam tra le braccia di Steffy, Thomas sarà pronto per il passo successivo (e decisivo): chiedere a Hope di diventare sua moglie.

La prima volta (o meglio, la seconda, visto che già ci aveva provato diversi anni prima) gli è andata male poichè Hope era ancora sposata con Liam. Ma questa volta, con un “aiutino” potrebbe ricevere finalmente un sì.

Come sapete, il figlio avuto da Caroline gioca un ruolo fondamentale nel “legame” tra Thomas e Hope. E infatti sarà proprio il piccolo Douglas, istruito dal padre, a fare la proposta di matrimonio alla Logan.

Hope si lascerà intenerire dal bambino accettando di diventare la sua mamma e la moglie di Thomas?… Presto lo scopriremo! Continuate a seguirci!