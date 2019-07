I telespettatori statunitensi affezionati a Beautiful hanno assistito di recente alla morte di Emma Barber, nipote di Justin e stagista della Forrester Creations. Non tutti i personaggi sono convinti che si sia trattato di un incidente, infatti Xander crede fermamente che Thomas sia coinvolto. Di seguito, le anticipazioni americane della nostra amata soap.

Beautiful anticipazioni americane: la commemorazione in onore di Emma

Dopo la tragica scomparsa di Emma, alla Forrester viene organizzata una commemorazione per ricordare la giovane nipote di Justin Barber.

Quinn, Eric, Steffy and Hope share poignant memories and comfort one another during a difficult time. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/ZlLuAMCJhA #BoldandBeautiful pic.twitter.com/tPBUjjceml — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 26, 2019

Alla funzione è presente lo stesso Justin, nonostante la rivalità tra il suo capo (e amico) Bill Spencer e la casa di moda.

Non manca nemmeno Thomas, che con grande falsità si stringe con gli altri a piangere la morte di Emma. Ma qualcuno sospetta che sia stato proprio il figlio di Ridge a causare l’incidente: Xander.

Il cugino di Maya, infatti, è convinto che Thomas sia coinvolto in qualche modo con la morte della sua ex, poichè ella voleva raccontare a Hope ciò che aveva scoperto, cioè che Beth è viva ed è stata adottata da Steffy. E Thomas ha dovuto impedirlo, per ovvie ragioni.

Xander is not going to let this go. RT if you’re rooting for him! #BoldandBeautiful pic.twitter.com/INtmbYy1qD — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 26, 2019

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Xander cerca prove dell’incidente di Emma che incastrino Thomas

Prima dell’incidente, Thomas ed Emma hanno litigato e Pam ha ascoltato la discussione, seppur non riuscendo a carpirne la causa.

Mentre era alla guida della sua auto, e poco prima di finire nella scarpata, Emma stava scrivendo un messaggio a Hope, non riuscendo a raggiungerla telefonicamente.

Per questi motivi, Xander e Flo accusano Thomas di omicidio. Ma Thomas riesce ad accampare qualche scusa per spiegare l’accaduto: lo stilista ha litigato con Emma perchè si è rifiutato di inserire una coreografia della ragazza nella prossima sfilata della HFTF e lei stava cercando di scrivere un sms a Hope per avvertirla della decisione dello stilista.

Today on #BoldandBeautiful, an accusation of murder is made. pic.twitter.com/GPpeij0rUJ — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 25, 2019

Xander e Flo non ci cascano e lo ritengono comunque responsabile della morte di Emma: i due sono più che convinti che Thomas volesse far tacere la Barber sullo scambio di culle e che l’abbia volontariamente uccisa.

Non è dello stesso parere Zoe, che non ritiene Thomas capace di assassinare qualcuno.

Così, mentre il primogenito di Ridge e Taylor si sta preparando a chiedere la mano di Hope con l’aiuto del piccolo Douglas, Xander vuole andare fino in fondo a questa vicenda. Il giovane Avant è deciso a trovare delle prove che incastrino Thomas e per farlo si rivolge a Charlie, chiedendogli di cercare altre informazioni sull’incidente.