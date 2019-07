La verità sullo scambio di culle, segreto su cui le vicende di Beautiful sono incentrate da fine 2018, si sta avvicinando! Le anticipazioni americane della soap promettono ulteriori colpi di scena e finalmente Liam scoprirà che Phoebe è sua figlia Beth!

Alla fine Thomas ce la farà: sposerà Hope. Ma che fine ha fatto Xander, che ha in mano prove scottanti contro lo stilista, oltre ad essere a conoscenza dello scambio di culle? Il cugino di Maya era deciso a mettere Hope al corrente della verità su sua figlia; inoltre, raccogliendo indizi su Thomas, è riuscito a collegarlo alla morte di Emma. Cos’è successo?

La risposta sta nell’ultimatum che il giovane Avant ha dato a Zoe: se la modella non avesse confessato che Beth è viva, lui avrebbe lasciato la città. Così è stato: Zoe, per proteggere se stessa e suo padre (il dottor Reese Buckingham, artefice dello scambio delle neonate), ha preferito essere abbandonata dal fidanzato.

Xander è tornato a Londra, lasciando Zoe e il lavoro alla Forrester Creations. Comunque sia, la “scomparsa” dell’ Avant sarà solo temporanea, lo stesso Aidan Bradley, interprete di Xander, ha rassicurato i suoi fan attraverso i social.

Intanto, a calarsi nei panni di “investigatore” sarà Liam…

Liam assisterà a malincuore alle nozze di Hope e Thomas, sperando fino all’ultimo in un ripensamento della Logan. La sua ex, di cui ancora è profondamente innamorato, sarà da adesso la moglie dell’instabile figlio di Ridge. Nemmeno l’ “incursione” della piccola Phoebe riuscirà a fermare questo matrimonio insensato.

Ma quel giorno Liam assisterà anche ad una misteriosa conversazione tra lo sposo e Flo: trattasi di un’accesa discussione in cui lo stilista minaccerà la Fulton intimandole di portarsi il segreto nella tomba. Il primogenito di Bill non potrà capire esattamente l’argomento del discorso ma apprenderà che Hope ne è parte integrante.

Così inizierà ad indagare per scoprire il segreto. Le sue ricerche partiranno proprio da Flo e, non avendo molta confidenza con lei, Liam chiederà aiuto a suo fratello Wyatt, con il quale la ragazza convive.

Determined to learn the truth, Liam begs Wyatt to help him find out what Thomas and Flo are hiding. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/nSA3nQW0hm #BoldandBeautiful pic.twitter.com/G6EMWylQC5

Dopo aver raccolto le confidenze del fratello, Wyatt proverà a fare delle domande alla fidanzata. Sarà a questo punto che Flo svelerà qualcosa di troppo del suo passato, cercando poi di rimediare.

SNEAK PEEK at Next Week: Hope is stunned when Phoebe interrupts her wedding vows. Liam searches for the truth upon learning that Thomas and Flo are keeping a secret. Flo is forced to cover when she reveals a fact about her past. Steffy tells Liam the story of Phoebe’s adoption. pic.twitter.com/LiYClgsAAL

— Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 19, 2019