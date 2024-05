L’Isola dei Famosi 2024 stasera, giovedì 9 maggio 2024, non va in onda su Canale 5. Il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria con la partecipazione in studio dei due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese salta anche questa settimana il doppio appuntamento. Come mai? E soprattutto cosa va in onda al suo posto e quando torna su Canale 5?

Perché l’Isola dei famosi non va in onda oggi, giovedì 9 maggio 2024?

Stasera, giovedì 9 maggio 2024, non va in onda L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Il reality show che vede dei concorrenti vip e non combattere la fame in Honduras salta anche questa settimana l’appuntamento del giovedì. Inizialmente previsto il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, il programma televisivo è stato tagliato ad una sola puntata a settimana. Inizialmente lo spostamento è stato dovuto alla festa della Liberazione del 25 aprile, ma nei palinsesti Mediaset la presenza dell’Isola si è ridotta a solo una diretta settimanale.

Questa sera al posto dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024, i telespettatori potranno seguire i nuovi episodi della serie tv “Viola come il mare 2” con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Mediaset ha deciso di puntare su di un prodotto vincente. Basti pensare che la prima puntata ha fatto registrare un vero e proprio record di ascolti sia in tv che sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

Cosa va in onda al posto de L’Isola dei Famosi 2024 e quando torna in tv?

Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi non va in onda. Alle ore 21.35 appuntamento in prima serata su Canale 5 con i imperdibili episodi di Viola come il mare 2. La serie tv, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, racconta i battibecchi amorosi tra lei e Francesco, Viola cerca di fare pace con la sua malattia.

Per tutti i fan dell’Isola il prossimo appuntamento, infatti, è previsto per lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 21.35 sempre in prime time su Canale 5. Durante la lunga diretta i telespettatori scopriranno il nome del prossimo naufrago eliminato. Al televoto questa settimana ci sono: Rosanna Lodi, Samuel Peron e Artur Dainese?