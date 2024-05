Come sta Fedez? Il rapper non sarà ospite nel corso della prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale’, programma condotto da Alessandro Cattelan. Vediamo insieme come sta e quali sono le notizie ufficiali.

Fedez sta male, la conferma dallo staff

Fedez era uno degli ospiti più attesi della prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale‘ in onda il 20 maggio in prima serata su Rai2. Attraverso un comunicato, la Rai ha fatto sapere che “come concordato con ufficio stampa dell’artista, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio del nuovo programma di Alessandro Cattelan“. In mattinata poi, si erano diffuse delle voci su un peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo Dilingernews, sito di Fabrizio Corona, Fedez avrebbe problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Una notizia che in parte è stata confermata dal suo staff all’Ansa:

“Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper“.

Smentite però le voci di un nuovo ricovero o operazione:

“Non si ha però al momento conferma dell’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni“.

Il rapper, in una storia social, tranquillizza i fan

Fedez ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. In una storia postata sul suo profilo instagram, ha scritto:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Il tumore e la nuova operazione

Era il 22 marzo del 2022 quando Fedez si è sottoposto a un delicato intervento al pancreas dopo aver scoperto, grazie a controlli di routine, di avere un cancro molto raro. A settembre dello scorso anno, era stato ricoverato per un’emorragia interna, una delle conseguenze dell’operazione a cui era stato sottoposto. Il difficile momento con Chiara Ferragni e il suo presunto coinvolgimento nell’aggressione di Cristiano Iovino, lo avevano portato lontano dalla televisione.