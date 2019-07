Il “grande” giorno è arrivato. Hope e Thomas stanno per diventare marito e moglie e le anticipazioni americane di Beautiful promettono ancora colpi di scena. Qualcuno sarà deciso a parlare e a fermare questo folle matrimonio fondato su segreti e sotterfugi, ma alla fine non lo farà. Qualcun altro, invece, interromperà la cerimonia sconvolgendo la triste sposa e tutti i presenti… chi sarà? Andiamo a scoprirlo!

Beautiful anticipazioni puntate americane: Zoe terrorizzata dalle parole di Flo

Wedding bells are ringing in Los Angeles! 🔔 You’re invited to join us for Hope and Thomas’ wedding which begins today on #BoldandBeautiful. 👰 pic.twitter.com/jMeExo8fUQ — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 18, 2019

Tutto è pronto per le nozze di Hope e Thomas. Il matrimonio è stato allestito nel giro di pochi giorni dopo che l’ennesimo (orribile) stratagemma del giovane Forrester ha convinto l’ingenua Logan a sposarsi al più presto per fare da mamma a Douglas.

Tra le persone che si oppongono all’unione tra i due, troviamo Flo, la prima venuta a conoscenza dello scambio di culle attuate dal dottor Buckingham dopo essere stata convinta dallo stesso a fingersi la madre biologica di Phoebe (Beth).

La Fulton, complice un bicchiere di troppo, dichiara a Zoe (figlia del medico) che fermerà la cerimonia e dirà tutta la verità sulla figlia di Hope e Liam. Zoe, ovviamente, si fa prendere dal panico poichè Flo, sciogliendo il patto stipulato tempo addietro con lei e Shauna, farebbe finire tutte loro, il padre Reese e chiunque sia a conoscenza del segreto, dietro le sbarre.

Zoe panics when Flo drunkenly states that there is still time to stop the wedding and tell the truth about baby Beth. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/OH73F6mS1I #BoldandBeautiful pic.twitter.com/TFH87mnkYh — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 19, 2019

Anticipazioni Beautiful, trame americane: i tentennamenti di Hope

Gli invitati sono ai loro posti, lo sposo è in attesa dell’arrivo della sposa, che tarda a scendere le scale. Fino all’ultimo Brooke cerca di convincere Hope a cambiare idea, poichè sposandosi non diventerà solo la mamma di Douglas (unico motivo per cui ha deciso di fare il grande passo) ma anche la moglie di Thomas.

As friends and family gather to witness Thomas and Hope say "I Do," Hope considers her options. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/kc5EPXaVwB #BoldandBeautiful pic.twitter.com/zuvoBKLden — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 18, 2019

Anche Steffy, damigella d’onore scelta a sorpresa dalla Logan, le consiglia di sposarsi solo se ne è sicura. E durante il ritardo della sposa, c’è spazio per una nuova discussione fra Liam e Thomas.

Today on #BoldandBeautiful, Liam and Thomas bicker about why Hope has not yet made her bridal entrance. pic.twitter.com/6t4zktK4zC — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 19, 2019

Beautiful anticipazioni americane: la piccola Phoebe interrompe la cerimonia

Dopo aver considerato i pro e i contro della sua scelta, Hope scende la scale per raggiungere il futuro sposo (da notare la “faccia della felicità” della sposa…!).

La cerimonia ha inizio, tutto sembra proseguire senza intoppi e Zoe può tirare un sospiro di sollievo in quanto Flo, già in ritardo per la cerimonia, decide di non parlare. O meglio: viene costretta (minacciata) da Thomas.

Ma Hope, ad un certo punto, esita a pronunciare il suo “sì”. Perchè? La piccola Phoebe (ovvero Beth, la figlia creduta morta durante il parto), in braccio alla madre adottiva (Steffy), interrompe il rito chiamando “mamma” la sposa!

La dolce bimba stupirà tutti quanti, soprattutto Hope, con la quale ha instaurato dal primo momento un legame speciale. L’interruzione di Phoebe, però, non impedisce a Hope di scambiare le promesse nuziali con il folle stilista. Thomas e Hope sono ora marito e moglie.