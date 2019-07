Le nuove anticipazioni americane di Beautiful sono sempre più “cattive”. Thomas si inventerà ancora qualcosa pur di avere Hope e farla sua moglie il prima possibile. Per ottenere il suo scopo, userà di nuovo il figlio Douglas, giocandogli davvero un brutto scherzo. Ecco cosa succederà.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas e il fantasma in camera di Douglas

Thomas Forrester sta superando ogni limite con il piccolo Douglas. Ancora una volta, infatti, lo stilista userà il figlioletto per avere Hope.

Thomas plays a trick on Hope to get her to move up the wedding date. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/MGSUoIcYl8 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/XYIkhOyWQl — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 12, 2019

Dal suo ritorno a Los Angeles, il primogenito di Ridge ha escogitato di tutto per intenerire il cuore della Logan e farla sua. Ricapitolando: ha mostrato alla ragazza un disegno fatto da lui fingendo che fosse di Douglas; le ha consegnato una lettera di Caroline (anche stavolta scritta da Thomas) che esprimeva il desiderio che Hope si prendesse cura del bambino qualora le fosse successo qualcosa; infine, ha istruito Douglas a fare la proposta di matrimonio a Hope.

Ebbene, non è finita qui perchè una volta ottenuta la risposta che sperava, Thomas si spingerà ancora più oltre (o meglio, ancora più in basso) per accelerare i tempi della cerimonia.

Cosa farà? Metterà paura al piccolo Douglas ponendo Hope di fronte all’urgenza di fargli da mamma in modo da renderlo tranquillo e sicuro dopo la morte di Caroline. In sostanza, Thomas nasconderà un proiettore sotto il letto del figlio, poi, nel buio della notte, rifletterà nel muro l’immagine di un fantasma.

Il piano funzionerà. Infatti Hope, attirata dalle urla del bambino, accorrerà per rassicurarlo e deciderà di affrettare le nozze.

Beautiful anticipazioni trame americane: Thomas informa i familiari dell’imminente matrimonio e chiede un favore a Ridge

SNEAK PEEK at Next Week: Hope comforts Douglas, not realizing it was Thomas who scared him. Thomas breaks the news of his marriage to his father and grandfather. Liam urges Hope to reconsider the wedding. Thomas warns Ridge to get Brooke to stop interfering in his relationship. pic.twitter.com/A4IoMD7L82 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 12, 2019

Come detto, Hope, per il bene di Douglas, accetterà di sposare Thomas di lì a qualche giorno. Lo stilista, soddisfatto (ma non fino in fondo, poichè ancora la futura moglie non si è spinta in intimità con lui), informerà i familiari che la cerimonia si svolgerà molto presto.

Ma sappiamo che tra le persone contrarie a questa unione c’è Brooke, così Thomas chiederà al padre di non farla interferire più nella sua relazione con Hope.

Liam tenterà nuovamente di far cambiare idea alla sua ex ma, stando agli spoiler, non ci riuscirà…

Beautiful, puntate americane: le proteste dei fan sulla storyline di Thomas

Gli affezionati spettatori statunitensi di Beautiful sono inorriditi dai risvolti delle attuali vicende di Forrester e Logan.

Stanchi della piega che ha preso la trama della soap, i fan si dicono disgustati dalle scelte dei produttori, che stanno tirando un pò troppo per le lunghe la storia dello scambio di culle e vorrebbero vedere finalmente riuniti Hope e Liam con la loro Beth.

This storyline Is beyond being disgusting….aren’t writers aware they’re making it look ok for people to do the same things in real life, sickening!!! — 🇨🇦🇨🇦Rosemary 🇨🇦🇨🇦💕🐈🐈☀️🦋🐞🐶 (@xOahuBeachx) July 12, 2019

Soprattutto, non è piaciuto questo cambiamento repentino del personaggio di Thomas, trasformatosi addirittura in un killer (alcuni ipotizzano che abbia ucciso anche Caroline!), oltre che in un padre terribile. Qualcuno si dice sollevato che Pierson Fodé (il precedente interprete di Thomas) sia fuori dai giochi e non debba sopportare ciò che sta combinando il figlio di Ridge.

Qualcuno, invece, ha deciso di abbandonare la visione di Beautiful finchè non sarà finita questa oscenità.

Insomma, senza ombra di dubbio, la nuova storyline di Thomas Forrester non piace. I produttori e sceneggiatori stanno tirando troppo la corda per allungare il brodo e i fan chiedono a gran voce che venga dato un taglio al più presto.

Saranno ascoltati? Staremo a vedere…