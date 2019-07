Beautiful si arricchisce di un nuovo personaggio: dopo Joe Locicero, entrerà a far parte del cast un volto molto conosciuto nell’ambiente delle soap, Vincent Irizarry. L’attore interpreterà il dottor Jordan Armstrong, un altro medico coinvolto nella tormentata storia dello scambio di culle. Ecco le anticipazioni americane riguardo la new entry.

Beautiful anticipazioni trame americane: Vincent Irizarry nel cast della soap

L’episodio del prossimo 27 agosto segnerà il debutto a Beautiful di un nuovo membro del cast. Si tratta dell’attore statunitense (di origini portoricane e italiane) Vincent Irizarry. Il suo nome è noto nell’ambito delle soap opera e tra Forrester e Spencer ritroverà vecchi colleghi.

L’affascinante Vincent, infatti, ha lavorato assieme a Thorsten Kaye (Ridge) ne La Valle dei Pini e Don Diamont (Bill) in Febbre d’amore. Nella prima interpretò David Hayword dal 1997 al 2006, per poi vestire i panni di David Chow in Febbre d’amore fino al 2008. Tornò ne La Valle dei Pini fino alla conclusione della stessa, nel 2013.

Negli anni ’80, Irizarry recitò anche in Sentieri, nel primo ruolo che gli donò visibilità ovvero Lujack Luvonaczek, e in Santa Barbara, col personaggio del dottor Scott Clark.

L’ultima soap opera a cui ha preso parte è stata Il tempo della nostra vita (2016-2017). Fra le serie tv, Beverly Hills 90210 e NCIS: Los Angeles.

Tornando a Beautiful, la new entry Vincent Irizarry si calerà (come in Santa Barbara) nella parte di un medico: il dottor Jordan Armstrong. Il personaggio sarà ricorrente e giocherà un ruolo importante nella scoperta (finalmente!) dello scambio di culle.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il dottor Armstrong avrà un ruolo fondamentale nella rivelazione dello scambio di culle!

Il nuovo membro del cast darà vita ad un personaggio molto importante per l’attuale storyline. Da diversi mesi, infatti, le vicende sono incentrate principalmente sul segreto dello scambio di culle e il dottor Armstrong, interagendo coi personaggi principali, sarà coinvolto nella rivelazione della vera identità di Phoebe, ossia Beth!

A breve, Liam udirà una conversazione tra Thomas e Flo che lo incuriosirà e insospettirà a tal punto da voler indagare. Tale conversazione ovviamente riguarderà la sua amata Hope. Gli spoiler annunciano che prossimamente il figlio di Bill sarà in attesa di una risposta da un ospedale di Las Vegas, la città in cui viveva Flo!

E se Jordan Armstrong fosse proprio l’ex medico della Fulton e rivelasse che la ragazza non è mai stata incinta?