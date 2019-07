Negli schermi statunitensi, la trama di Beautiful è attualmente incentrata su Thomas, Hope e il loro imminente matrimonio. Ma in mezzo a tutti gli inganni e le meschinità attuate dallo stilista per appagare la sua ossessione amorosa, cè anche spazio per i sentimenti puri. Quelli che prova (ancora) Sally per Wyatt, tornato con Flo. Ecco le anticipazioni americane della nostra amata soap opera.

Beautiful anticipazioni trame americane: Wyatt e Flo vivono insieme ma…

Come sappiamo, Wyatt e Sally si sono lasciati. Il figlio di Bill, infatti, una volta scoperto che la fidanzata gli stava nascondendo le intenzioni di Thomas verso Hope, l’ha ritenuta falsa e scorretta, nei confronti suoi e della sua famiglia (Liam). Così, senza starci a pensare più di tanto, ha liquidato la stilista, che ha fatto i bagagli e ha lasciato la casa del ragazzo.

In realtà, potremmo pensare che Wyatt non aspettasse altro e abbia colto l’occasione al volo, poichè da un pò non riusciva a togliersi dalla testa Flo, il suo primo amore ricomparso nella sua vita dopo anni di separazione. Inoltre, dall’arrivo della Fulton a Los Angeles, tra i due ex fidanzatini ci sono stati dei baci, (quasi) sempre cercati da lei ma tenuti segreti da lui.

Senza perdere tempo, Spencer è tornato da Flo dichiarandole il suo amore. Ora la coppia convive nella casa al mare del ragazzo, dopo che Wyatt, a seguito degli ultimi tragici eventi (la morte di Emma), ha riflettuto su quanto possa essere breve la vita e ha chiesto a Flo di andare a vivere insieme.

Given the events that have recently transpired, Wyatt makes a big life decision. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/SevmEnp8iv #BoldandBeautiful pic.twitter.com/H3JSiYwwqh — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 28, 2019

Il secondogenito di Bill, però, è all’oscuro di ciò che ha fatto la Fulton che, seppur tormentata dai sensi di colpa per essersi finta la madre biologica di Phoebe/Beth, ha accettato con entusismo di ricostruire una vita assieme al ragazzo perduto senza motivo tanti anni prima.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Sally allontana Flo da Wyatt e cerca di riconquistarlo

Se dunque agli occhi di Wyatt Sally è una falsa, figuriamoci cosa penserebbe il giovane Spencer di Flo, che di segreto ne ha uno molto più grosso (e grave)!

Comunque sia, per il momento la verità non sarà svelata e la Fulton si sta godendo la sua nuova vita con Wyatt, apparendo molto più serena rispetto a quando si arrovellava il cervello per uscire dalla brutta storia in cui si è infilata.

Tornando a Sally, la ragazza rimane molto male quando viene a sapere che il suo posto a casa dell’ex è stato rimpiazzato, per giunta così in fretta, dalla cugina di Hope. La Spectra è ancora innamorata di Wyatt (nelle attuali puntate italiane, la loro relazione va a gonfie vele e presto lavoreranno insieme alla Forrester) e non vuole rinunciare a lui.

Così, con uno stratagemma, Sally riesce ad allontanare Flo e a passare del tempo da sola con l’ex fidanzato, ricordandogli com’erano felici insieme e rinnovandogli il suo amore.

Riuscirà a farlo tornare sui suoi passi? E voi per chi tifate? Wyatt e Flo o Wyatt e Sally?

In attesa di altre news americane, ecco le anticipazioni italiane della prossima settimana (22-26 luglio 2019). A presto!