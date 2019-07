Le recenti puntate americane di Beautiful hanno svelato ad un inorridito pubblico la (sofferta) decisione di Hope: sposerà Thomas! La Logan non è riuscita a dire di no alla proposta del piccolo Douglas, e così ha accettato di fargli da mamma diventando la moglie del folle stilista. Ma diverse persone vorrebbero impedire che ciò accada. Ci riusciranno? Ecco a voi tutte le anticipazioni americane della soap.

What do you think? Like if you think Hope should stay engaged or RT if you think she should take off the ring. 💍 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/ztByTr00ir

— Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 9, 2019