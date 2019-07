Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la battaglia legale tra Katie e Bill per la custodia di Will creerà diversi schieramenti a favore dell’una o dell’altro. La situazione porterà ancora un pò di maretta nel matrimonio di Ridge e Brooke. I due, infatti, si sono già scontrati per la scelta di lui di finanziare la linea Intimates di Steffy. Ecco le anticipazioni della soap dal 22 al 26 luglio 2019.

Beautiful anticipazioni settimanali 22-26 luglio: discussioni alla Forrester Creations

La causa per la custodia esclusiva di Will divide i membri della Forrester Creations, in particolar modo Ridge e Brooke. Marito e moglie, già in disaccordo sulla scelta di finanziare la Intimates, si ritrovano ancora a discutere, stavolta per la battaglia legale tra Katie e Bill.

Ridge, ovviamente, si schiera a favore della cognata, che sposando Thorne potrà dare una famiglia unita ed una figura paterna stabile al bambino.

Brooke, invece, ritiene che questa udienza non ci debba essere e vorrebbe che Katie si fermasse poichè Bill, seppur con i suoi innumerevoli difetti, non è un cattivo padre e si merita un’altra possibilità. Oltretutto, andando contro Spencer, si rischia grosso e Will ne soffrirebbe molto.

TODAY: Hope and Steffy have heated words about Sally’s gig with the Intimates line. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/ZPoE6zufSq — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) September 19, 2018

Anche tra Steffy e Hope le cose non vanno bene. Dopo lo scontro per le rispettive linee di moda, le due sorellastre litigano di nuovo: Hope è arrabbiata perchè Steffy ha assunto Sally e Xander senza nemmeno interpellarla.

Beautiful anticipazioni trame da lunedì 22 a venerdì 26 luglio: Katie e Thorne vogliono sposarsi al più presto

Bill chiede a Justin di contattare il giudice designato per l’udienza. Intanto, Katie e Thorne decidono di sposarsi subito, cioè prima dell’udienza, in modo da avere più possibilità di vincere la causa e togliere a Bill la custodia congiunta di Will.

A quanto pare, Katie è decisa ad andare avanti e non ascolterà le parole della sorella Brooke.

L’appuntamento con Beautiful è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 13.40 su Canale 5. Non mancate!

Vi interessa essere aggiornati anche sulle trame americane? Ecco le ultime anticipazioni delle puntate in onda negli USA: