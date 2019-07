Beautiful anticipazioni 15-19 luglio 2019: Katie si fidanza, Bill bacia Brooke

In Beautiful, o meglio nelle nuove puntate italiane che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, Bill tornerà alla carica con Brooke! La Logan si avvicinerà all’ex per aiutarlo nella custodia di Will e lui… la bacerà! Katie, invece, “troverà” un modo per facilitare la sua vittoria nella causa. Ecco le anticipazioni settimanali della soap statunitense.

Beautiful, anticipazioni puntate 15-19 luglio 2019: Brooke aiuta Bill

Alla Forrester Creations, Emma ringrazia Xander per non aver insistito a spingersi oltre. La ragazza, infatti, non si sente ancora pronta a fare l’amore con lui e non vuole bruciare le tappe.

Il giovane Avant la abbraccia, ma poi gli tornano in mente le parole di Zoe.

Brooke ha promesso a Bill che lo aiuterà con Katie, così si reca dalla sorella pregandola di non proseguire con la causa per la custodia esclusiva di Will. Purtroppo Brooke non riesce a convincere Katie a rinunciare alla causa e torna da Spencer per comunicargli la triste notizia.

Bill, che da quando Brooke ha deciso di stare dalla sua parte non fa altro che ripensare ai momenti felici trascorsi con lei, improvvisamente la bacia.

What did you think of this kiss? 😘 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/Jf2dSS6Aoi — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) September 17, 2018

Beautiful anticipazioni italiane, puntate 15-19 luglio: Katie e Thorne fidanzati, Brooke non è d’accordo

Brooke, dopo aver risposto al bacio con un “Sono sposata..”, dice a Bill che continuerà comunque ad aiutarlo. Più tardi, quando la Logan se ne va, Justin rimprovera l’amico per aver baciato la ex, poichè Katie potrebbe scoprirlo e usarlo contro di lui in tribunale, oltre che comunicarlo a Ridge.

Katie and Thorne are engaged…now Bill’s enraged! Don’t miss it this week on #BoldandBeautiful. pic.twitter.com/faQEwWvnhM — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) September 16, 2018

Thorne chiede a Katie di sposarlo e lei accetta. Alla Forrester, Ridge e tutti gli altri sono felici della notizia del fidanzamento, tranne Brooke. La donna, infatti, è convinta che il matrimonio della sorella sia solo uno stratagemma per vincere la causa contro Bill e ottenere la custodia esclusiva del figlio.

