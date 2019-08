In attesa che anche Hope scopra la verità su sua figlia, i fan d’oltreoceano di Beautiful stanno assistendo alla luna di miele improvvisata da Thomas. E alla resistenza della Logan nei confronti del neo sposo. Ecco le anticipazioni americane della popolare soap, ricordandovi che va in vacanza ad agosto.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas organizza un weekend con Hope, Douglas rimane a casa di Steffy e Liam

Una volta ottenuto ciò che voleva (ossia sposare Hope), Thomas cerca di trovare un pò di intimità con lei. La ragazza, infatti, ha rifiutato di concedersi al marito la prima notte di nozze. Nemmeno la richiesta del piccolo Douglas (ovviamente incitato da suo padre) ha convinto la neo signora Forrester a dormire con lo stilista.

Così, il folle figlio di Ridge decide di appartarsi per qualche giorno con la moglie, organizzando una mini luna di miele per il weekend. Thomas si prepara quindi a trascorrere del tempo da solo con Hope in hotel, certo che sia la volta buona. E non prima di aver avvertito Douglas di tacere: il bambino ha da poco scoperto che Beth è viva.

Today on #BoldandBeautiful, Thomas issues Douglas a warning before leaving him with Steffy for the weekend. pic.twitter.com/KcqaWv3TUk — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 29, 2019

Liam assiste alle minacce e, dopo che Thomas e Hope saranno partiti, avrà occasione di parlare con Douglas e ottenere informazioni, visto che il piccolo resterà a casa di Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: mentre Liam scopre la verità, Hope si trova in pericolo

Rimasto da solo con Douglas, Liam ha modo di fargli qualche domanda, scoprendo così che Phoebe, la bimba adottata da Steffy, è in realtà Beth!

An unexpected person gives Liam startling information about his daughter, Beth. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/onZ8O2P8iw #BoldandBeautiful pic.twitter.com/2bqOW1JXUY — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 29, 2019

Intanto, ignara di tutto ciò che sta accadendo alla casa sulla scogliera, Hope si trova di nuovo alle prese con le avances di Thomas. Il primogenito di Ridge e Taylor desidera ormai da tanto la ragazza, la quale, sebbene abbia accettato di diventare sua moglie, non vuole fare l’amore con lui.

Today on #BoldandBeautiful, Hope struggles to get intimate with Thomas. pic.twitter.com/3c2w2IpcrE — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 30, 2019

L’ingenua Hope non sa quanto possa essere pericoloso il fratellastro – neo marito, è all’oscuro dei suoi segreti, dell’omicidio di Emma, delle minacce a Flo…

E rischierà molto dichiarando di amare ancora Liam.

Hope unknowingly puts herself in jeopardy by confessing her true feelings for Liam to Thomas. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/OAXHKi0RuM #BoldandBeautiful pic.twitter.com/R2qKbq8uUb — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 30, 2019

Succederà qualcosa prima che Hope venga a conoscenza della verità su sua figlia Beth?