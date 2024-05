I bravi e spericolati Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones sono i protagonisti de La Leggenda di Zorro (The Legend of Zorro), un film divertente e spettacolare diretto da Martin Campbell nel 2005. Come facilmente intuibile, si tratta di un ulteriore capitolo incentrato sulle avventure dell’eroe scaturito dalla fantasia di Johnston McCulley, dove l’azione, come sempre, è padrona della scena. Una pellicola movimentata, consigliata a grandi e piccoli. Va in onda nella prima serata di martedì 7 Maggio su Nove: di seguito le curiosità da sapere.

The Legend of Zorro: la trama in breve e il cast

Zorro si è sposato ed è anche diventato padre, ma non ha alcuna intenzione di seguire l’amorevole consiglio della moglie, che lo vorrebbe a casa. L’eroe con maschera e spada invece, continua ad aiutare i poveri. Come se non bastasse, poi arriva anche un rivale in amore.

Oltre ai già citati Catherine Zeta-Jones e Antonio Banderas, fanno parte del nutrito cast anche, fra gli altri, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Adrián Alonso, Pedro Armendariz Jr., Carlos Cobos, Alberto Reyes, Mary Crosby, Pepe Olivares, Alexa Benedetti, Tina French, Alejandro Galan, Rayo Rojas, Mar Carrera, Alfredo Ramirez, Juan Manuel Vilchis, Antonio Gallegos, Matthew Stirling, Pedro Mira, Pedro Altamirano e Silverio Palacios.

Le curiosità da conoscere sul film

Queste sono le curiosità che dovete assolutamente conoscere su La Leggenda di Zorro: